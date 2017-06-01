Продюсерские студии The Weinstein Company и Dimension договорились вместе поработать над сериальной версией криминального триллера «Город грехов» Фрэнка Миллера.

Создатели многосерийного ребута культового комикса утверждают, что, невзирая на сохранение основного сеттинга, телевизионный вариант не собирается копировать киноэкранизации и представит оригинальных персонажей, действующих в новых временных линиях на улицах Города грехов.

Полнометражная версия 2005 года и вышедший в 2014 году сиквел с подзаголовком «Женщина, ради которой стоит убивать» стали экранизацией знаменитой серии графических романов Миллера «Город грехов», выдержанных в стиле нуар. Кинокартины, представляющие собой сборники мрачных новелл о непростой жизни обитателей Бэйсин-Сити, отличаются оригинальными стилизацией и цветовым решением. По задумке режиссёра Роберта Родригеса, в визуальном плане фильмы максимально приближены к первоисточнику.

Сценарием будущего сериала займётся Глен Маззара («Щит», «Ходячие мертвецы»). Пилотный эпизод срежиссирует Лен Уайзман (франчайз «Другой мир»). Проект пока не обзавёлся местом прописки, но ходят слухи, что несколько каналов уже им заинтересовались.