«Грань будущего 2» будет скромным сиквелом

У режиссёра Дага Лаймана интересный взгляд на «Грань будущего 2».

Он хочет сделать сиквел скромнее. Дескать, первый фильм должен стать рекламным роликом второй части, поэтому столько экшена не нужно. Лайман считает, что зрителям больше нравились разные ситуации и юмор. Главный постановщик планирует отправить лесом батальные сцены; сейчас его больше интересуют детали — к примеру, батарейки брони. Или вот ещё — а вдруг меню управления боевых костюмов окажется на другом языке? Представьте себе: вокруг инопланетяне, а ты роешься в настройках! Тут вам полный комплект: напряжение, драма и юмор.

Сюжет сконцентрируется на отношениях персонажей Тома Круза и Эмили Блант, ведь первый фильм закончился на моменте, когда они «впервые» встретились. Отношения сыграют ключевую роль, поскольку режиссёр уверен, что ему не нужны экшен-сцены каждые две минуты.

И хотя повествование начнётся сразу же, оно не будет двигаться вперёд, потому что пришельцы в очередной раз пнули континуум по шарам.

Ещё Лайман пообещал нового персонажа, который предположительно украдёт у протагонистов все сцены.

Откровенно говоря, некоторые заявления кажутся странными, но хорошо, что Дагги так чётко и живо представляет себе «Грань будущего 2».