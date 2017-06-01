Роли исполняют: Хейли Стайнфелд, Томас Миддлдитч и Чарли Хитон

Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Игра Эндера») зовут на главную роль в «Бамблби» — первый спин-офф франчайза «Трансформеры».

Она исполнит роль пацанки, которая после школы подрабатывает механиком (ещё одна Микаэла). Даже после того, как Майкл Бэй бросит франчайз, придуманные им образы останутся с нами. Преемственность, блин.

Кино режиссирует Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае») по сценарию Кристина Ходсон.

Премьера намечена на 8 июня 2017 года.

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(Ричард из сериала «Кремниевая долина») присоединился к актёрскому составу фильма «Годзилла: Король монстров»

Характер его героя не раскрывается, но он составит компанию персонажам Кайла Чандлера, Веры Фармига, Милли Бобби Браун, Салли Хоукинс, Кена Ватанабе и Чарльза Дэнса.

Постановкой занимается режиссёр Майкл Догерти. Сиквел выйдет 22 марта 2019 года.

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(сериал «Очень странные дела») сыграет в экранизации комикса «Люди Икс: Новые мутанты» , где ему уготовлена партия мутанта по прозвищу Кэннонболл. Его суперспособность — летать на высоких скоростях под защитой силового поля.

В постановке уже участвуют Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс. На роль ментора зовут Розарио Доусон.

Режиссёр Джош Бун готовит кино к премьере 13 апреля 2018 года.