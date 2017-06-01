Роли исполняют: Хейли Стайнфелд, Томас Миддлдитч и Чарли Хитон

Хейли Стайнфелд («Железная хватка», «Игра Эндера») зовут на главную роль в «Бамблби» — первый спин-офф франчайза «Трансформеры».
Она исполнит роль пацанки, которая после школы подрабатывает механиком (ещё одна Микаэла). Даже после того, как Майкл Бэй бросит франчайз, придуманные им образы останутся с нами. Преемственность, блин.
Кино режиссирует Трэвис Найт («Кубо. Легенда о самурае») по сценарию Кристина Ходсон.
Премьера намечена на 8 июня 2017 года.
Характер его героя не раскрывается, но он составит компанию персонажам Кайла Чандлера, Веры Фармига, Милли Бобби Браун, Салли Хоукинс, Кена Ватанабе и Чарльза Дэнса.
Постановкой занимается режиссёр Майкл Догерти. Сиквел выйдет 22 марта 2019 года.
В постановке уже участвуют Аня Тейлор-Джой и Мэйси Уильямс. На роль ментора зовут Розарио Доусон.
Режиссёр Джош Бун готовит кино к премьере 13 апреля 2018 года.