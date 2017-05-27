Телеовощи. Выпуск 170: Хорош как навоз

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Содержание
Оценки эпизодов
|00:01:21 —
|Новости
|00:34:56 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|00:55:20 —
|«12 обезьян» — 3x01–02 (премьера сезона)
|01:00:10 —
|«Твин Пикс» — 3x01–04 (премьера сезона)
|01:19:34 —
|«Американские боги» — 1x04
|01:33:12 —
|«Кремниевая долина» — 4x05
|01:37:46 —
|«Люцифер» — 2х17
|01:39:55 —
|«Булл» — 1х23 (финал сезона)
|01:45:22 —
|«Флэш» — 3x23 (финал сезона)
|02:01:32 —
|«Стрела» — 5x23 (финал сезона)
|02:10:40 —
|«Доктор Кто» — 10x06
|02:14:36 —
|«Фарго» — 3x06
|02:20:10 —
|«Волчонок» — 1x08 (впечатления Ларисы)
|02:25:32 —
|«Сумеречная зона (1985)» — 1x20 (впечатления Льва)
|02:35:25 —
|Благодарим наших спонсоров
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