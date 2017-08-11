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Первоисточник: www.ign.com Прямая ссылка на новость:

«Судья Дредд: Мега-Сити 1» — концепт-арт к сериалу

Портал IGN опубликовал парочку концепт-артов к будущему сериалу «Судья Дредд: Мега-Сити 1» совместного производства IM Global Television и британской компании по разработке компьютерных игр Rebellion.

Оба наброска к антиутопическому экшену, поименованные Democracy March и Lowlife Arrival, были сделаны ещё прошлой весной, а значит, работа над проектом началась задолго до официального объявления в этом мае.

События футуристического боевика развернутся в громадном перенаселённом мегаполисе XXII века и расскажут о тяготах службы, с которыми столкнётся команда судей — сотрудников правоохранительных органов будущего, наделённых полномочиями полиции, судьи и палача. Одной из сюжетных линий ансамблевого сериала будет история судьи Дредда.

Уже известно, что ведутся переговоры об участии в проекте Карла Урбана, идеально изобразившего знаменитого сурового законника в культовой кинокартине 2012 года «Судья Дредд 3D».

Работа над сериалом в разгаре, но из-за скрупулёзного подхода к материалу ждать премьеры зрителям придётся не менее двух лет.

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Кадры из сериала «Судья Дредд: Мега-Сити 1»
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Галерея Судья Дредд: Мега-Сити 1
 8 августаКарл Урбан готов сыграть Дредда в сериале «Судья Дредд: Мега-Сити 1» 22 июня«Судья Дредд: Мега-Сити 1» нескоро выйдет на телеэкраны 10 маяСудья Дредд отправляется на телеэкраны
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