Потоковый сервис Netflix продлил на второй сезон сериал «Блеск» — комедийную драму о пышноволосых богинях ринга в ярких костюмах и боевой раскраске. Проект получил тёплый приём у критиков и аудитории, что и помогло продюсерам принять правильное решение.

Создавая сериал, авторы вдохновлялись материалами о реально существовавшей в 80-х женской лиге рестлинга под названием Gorgeous Ladies Of Wrestling (G.L.O.W.). «Блеск» — выдуманная история о безработной актрисе Рут Уайлдер из Лос-Анджелеса, в отчаянной попытке творческой самореализации согласившаяся сниматься в сериале о дамах-рестлерах.

Главные роли в сериале о женских постановочных боях исполняют Элимон Бри, Бетти Гилпин и Марк Марон.

Сценаристами и шоураннерами второго сезона «Блеска» выступают его прежние авторы Лиз Флэхайв («Родина») и Карли Менш («Косяки»). Исполнительными продюсерами проекта всё так же числятся создатели комедийной драмы «Оранжевый — хит сезона» Дженджи Коэн и Тара Херрманн.