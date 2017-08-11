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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Девушки сказаний» — анонс сказочного фэнтези

На вкладыше, шедшем в комплекте со вторым томом ранобэ «Девушки сказаний» (Märchen Mädchen), было объявлено, что в 2018 году книжки получит аниме-экранизацию. Также на сайте грядущего сериала опубликована информация об авторском составе и сэйю основных персонажей грядущего аниме, а также первый трейлер.

Хазуки Кагимура — обычная, немного одинокая девочка с богатым воображением. Отношения с новой семьёй у неё складываются не слишком хорошо, и из-за этого она каждый день сбегает в мир разнообразных книг и историй. Однажды после школы, заблудившись среди библиотечных полок, Хазуки попадает в иной мир, где встречает Щизуку Цучимикадо. Здесь существует школа волшебства, где учатся использовать свои способности девочки (их на немецкий манер называют «мэдхен»), избранные и наделённые магической силой старыми сказками и древними преданиями, из которых зародились истории всех миров. И каждый год в Ведьмовскую ночь ученицы сражаются между собой на магических дуэлях, чтобы защитить честь школы и ради награды — волшебного исполнения любого желания. Среди мэдхен есть девочки, избранные самыми разными текстами — от древнеяпонских сказаний и до сказок братьев Гримм, от артурианских легенд и до «Рамаяны». Одной из них становится и наша героиня. Избранная историей о Золушке и подружившись с Щизукой, Хазуки начинает новую жизнь в магической школе.

Сэйю
Хазуки Кагимура Томори Кусоноки
Обычная девочка, обожающая читать. У неё нет друзей, из-за чего она часто одна. Избрана историей о Золушке.
Щизука Цучимикадо Риэ Суэгара Таками Карибучи в «Отважных ведьмах», Юи Комори в «Дьявольских любовниках»
Девочка, избранная «Сказанием о принцессе Кагуе», одним из старейших преданий мира, причём эта история передаётся в семье Цучимикадо по наследству. Очень серьёзная и трудолюбивая.
Юмилия Куазан Линн Миура Щигеру в «Смертельном параде», Акицуки Фуука в «Фууке»
Иностранка, ученица по обмену, избранная японской сказкой «Демон горы Оэ» и управляющая молниями. По отношению к другим девочкам ведёт себя как старшая сестра.

Авторы
Главный режиссёр Хисащи Сато «У меня мало друзей»
Режиссёр Щигеру Уэда «Дочери Мнемозины», «Сказания Этернии»
Дизайнер персонажей Юууки Морикава аниматор «Принцессы медуз»
Студия Hoods Entertainment
 
 
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Видео Девушки сказаний (Märchen Mädchen)
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