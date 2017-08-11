«Девушки сказаний» — анонс сказочного фэнтези

На вкладыше, шедшем в комплекте со вторым томом ранобэ «Девушки сказаний» (Märchen Mädchen), было объявлено, что в 2018 году книжки получит аниме-экранизацию. Также на сайте грядущего сериала опубликована информация об авторском составе и сэйю основных персонажей грядущего аниме, а также первый трейлер.

Хазуки Кагимура — обычная, немного одинокая девочка с богатым воображением. Отношения с новой семьёй у неё складываются не слишком хорошо, и из-за этого она каждый день сбегает в мир разнообразных книг и историй. Однажды после школы, заблудившись среди библиотечных полок, Хазуки попадает в иной мир, где встречает Щизуку Цучимикадо. Здесь существует школа волшебства, где учатся использовать свои способности девочки (их на немецкий манер называют «мэдхен»), избранные и наделённые магической силой старыми сказками и древними преданиями, из которых зародились истории всех миров. И каждый год в Ведьмовскую ночь ученицы сражаются между собой на магических дуэлях, чтобы защитить честь школы и ради награды — волшебного исполнения любого желания. Среди мэдхен есть девочки, избранные самыми разными текстами — от древнеяпонских сказаний и до сказок братьев Гримм, от артурианских легенд и до «Рамаяны». Одной из них становится и наша героиня. Избранная историей о Золушке и подружившись с Щизукой, Хазуки начинает новую жизнь в магической школе.