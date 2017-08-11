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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Цыганку» оставили без второго сезона

Netflix, видимо, и впрямь больше не слишком-то церемонится со своими пусть качественными, но менее конкурентоспособными сериалами: десятисерийной остросюжетной драме «Цыганка» отказано во втором сезоне. Проект официально свёрнут, и комментировать это решение представители потокового сервиса не спешат. Возможно, свою роль сыграли в целом прохладные отзывы критиков.

Между тем до сих пор всё указывало на то, что сериал продлят: Netflix начал переговоры с продюсерами о втором сезоне «Цыганки», а сценаристы уже четыре недели работали над сценарием продолжения.

Десятисерийный психологический триллер рассказывает о психотерапевте Джин Холлоуэй (Наоми Уоттс), вступающей в близкие отношения с людьми из жизней её пациентов. Но чем глубже Джин погружается в мир собственных страстей и фантазий, тем запутанней становится её собственная жизнь.

Шоураннером проекта выступал Шон Яблонски («Форс-мажоры»), режиссировала Сэм Тейлор-Джонсон («Пятьдесят оттенков серого») по сценарию Лизы Рубин. Исполнительными продюсерами проекта наравне с Уоттс были Лиза Чейсин, Тим Беван, Эрик Феллнер и Эндрю Стерн. Производством заведовали Universal Television и Working Title. Первый сезон целиком вышел на Netflix 30 июня.

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