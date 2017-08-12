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«И всё же грешник танцует с драконом» — трейлер и промо-арт

Сериал «И всё же грешник танцует с драконом» (Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru: Dances with the Dragons) стартует 5 октября.

История разворачивается в альтернативном мире, где существуют «заклинания-уравнения», способные управлять квантовой константой h, изменять законы физики на ограниченном участке пространства, создавать взрывчатые вещества или ядовитые газы либо генерировать физические феномены вроде плазмы или ядерной реакции. Два «уравнителя», способные использовать данные «заклинания» в бою, — обладатель отвратительного чувства такта Гайюс и прекрасный, но жестокий мечник Гигина — охотники за головами. В городе Эридана эти двое сходятся в схватке с драконами и оказываются замешаны в интриги международного масштаба.

 
 

Промо-арт:

Промо-арт аниме «И всё же грешник танцует с драконом»Промо-арт аниме «И всё же грешник танцует с драконом»
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Видео И всё же грешник танцует с драконом (Saredo Tsumibito wa Ryuu to Odoru)
 21 февраля«И всё же грешник танцует с драконом» выходит в осеннем сезоне 20 июля«И всё же грешник танцует с драконом» — авторы и сэйю
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