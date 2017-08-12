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АНИМЕ
 
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«Путешествие Кино» — трейлер

Аниме рассказывает о путешествии девушки Кино по вымышленному миру, напоминающему Европу начала ХХ века. Государства этого мира практически не взаимодействуют друг с другом и находятся на разном уровне развития: где-то позднее средневековье, где-то только что изобрели паровой двигатель, а где-то укротили гравитацию и создали искусственный интеллект. Одновременно с этим в мире присутствуют сказочные элементы вроде говорящих животных. Кино в компании со своим говорящим мотоциклом Гермесом странствует от одного государства к другому, изучая различные культуры и народы, нигде не задерживаясь более чем на три дня.

 
 
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Видео Путешествие Кино (Kino no Tabi - the Beautiful World- the Animated Series)
 22 мартаНовая экранизация ранобе «Путешествие Кино» не за горами 8 июля«Путешествие Кино» — сэйю 11 июня«Путешествие Кино» — авторы
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