«Путешествие Кино» — трейлер

Аниме рассказывает о путешествии девушки Кино по вымышленному миру, напоминающему Европу начала ХХ века. Государства этого мира практически не взаимодействуют друг с другом и находятся на разном уровне развития: где-то позднее средневековье, где-то только что изобрели паровой двигатель, а где-то укротили гравитацию и создали искусственный интеллект. Одновременно с этим в мире присутствуют сказочные элементы вроде говорящих животных. Кино в компании со своим говорящим мотоциклом Гермесом странствует от одного государства к другому, изучая различные культуры и народы, нигде не задерживаясь более чем на три дня.