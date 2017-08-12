«Поход девочек после конца света» — тизер

Сериал «Поход девочек после конца света» (Shoujo Shuumatsu Ryokou) стартует в осеннем сезоне. Музыку к аниме сочиняет Кеничиро Суехиро («Ре: Жизнь с нуля в другом мире»).

Наступил конец цивилизации. Лишь две девочки — Чито и Юури — остались в живых, и теперь они бороздят руины погибшего мира на своём гусеничном мотоцикле «Кеттенкрад» в поисках топлива и еды. Но пока они вместе, даже подобное тоскливое существование несёт в себе маленькие радости, будь то плошка супа или найденная исправная запчасть. Лишь общие опыт и чувства придают хоть какой-то смысл существованию двух девочек в абсолютно пустом мире…