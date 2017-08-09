Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 242: План Кузьмина

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Содержание
|00:01:23 —
|Начались съёмки первого спин-оффа «Трансформеров»
|00:05:30 —
|Спецэффекты «Аватаров» обойдутся в миллиард долларов
|00:09:08 —
|Иэн Макшейн сыграет приёмного отца Хеллбоя
|00:10:06 —
|Что не так с «Тёмной башней»
|00:31:43 —
|Новый сценарист «Звёздных войн: Эпизода IX»
|00:33:08 —
|«Тихоокеанский рубеж 2» сменил дату премьеры
|00:34:38 —
|Трейлер «Жажды смерти»
|00:36:16 —
|Триквел «Агента Джонни Инглиша» жив
|00:38:31 —
|Весёлый и легковесный «Шазам»
|00:43:30 —
|Кастинг «Аладдина»
|00:45:34 —
|Netflix стал владельцем издательства комиксов Марка Миллара Millarworld
|00:49:32 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:01:08 —
|Громкое закрытие «Старкона»
|01:19:49 —
|«Рокетбанк» снова поломался
|01:31:07 —
|Предвыборная программа «КГ»
|01:39:35 —
|Юрий о «Ветреной реке»
|01:45:44 —
|Евгений о «Врождённом пороке»
|01:48:24 —
|Эффект Манделы
|01:52:37 —
|Зачитываем отзывы и благодарим наших спонсоров
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