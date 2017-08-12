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Первоисточник: ew.com Прямая ссылка на новость:

Бен Аффлек почувствовал, что киновселенная DC наконец-то заработала

Бен Аффлек поделился своими впечатлениями от съёмок в фильме «Лига справедливости» под двумя режиссёрами — Заком Снайдером и Джоссом Уидоном:

Слегка непривычно. У Зака случилось ужасное происшествие — семейная трагедия — поэтому он ушёл. Джосс стал самым лучшим кандидатом на замену, нам действительно с ним очень повезло. В итоге получился интересный продукт двух режиссёров; у каждого своё неповторимое виденье и сильные стороны. Такого опыта на съёмках у меня ещё не было. Я люблю работать с Заком и с Джоссом тоже всё сложилось замечательно.

Во всех моих фильмах был досъёмочный период: полторы недели на «Арго» и четыре дня на «Прощай, детка, прощай». DC сейчас расцветает, они нашли свой темп и всё начинает получаться. Появляется чувство, что всё наконец-то заработало.

Прекрасно, что Бен наконец-то почувствовал это после участия в двух фильмах — «Бэтмене против Супермена» и «Отряде самоубийц». Или он рад тому, что расширенную вселенную повесят на Чудо-женщину, а не на Бэтмена?

Между тем продолжают плодиться новые слухи про «Лигу». Во-первых, говорят, что Уидон действительно заметно убрал всё лишнюю мрачность из фильма. Во-вторых, полностью переделал концовку, избавившись от серьёзного такого клиффхэнгера для задела на сиквел. Сейчас никто не знает, когда выйдет продолжение, значит нет смысла дразнить зрителей.

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Лига справедливости
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Кадры: «Бегущий по лезвию 2049», «Пила 8», «Лига справедливости», «Оно», «Лара Крофт»

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