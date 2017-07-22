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«Лига справедливости» — третий трейлер

Трейлеры «Лиги справедливости» становятся всё больше, теперь уже четыре минуты. Получился хороший баланс сюжета, экшена и юмора. Особенно удачной можно считать шутку про Супермена, который был символом надежды. Явно после успеха «Чудо-женщины» было принято решение сделать на персонаже более заметный акцент. И ведь сделали. Короче говоря, ролик с поставленной задачей справляется, ну и замечательно:

 
 
54 Обсудить
Темы
 
Видео Лига справедливости
 
sosok
Лучший комментарий
+35

На комик-коне он сказал "я самый счасливый человек"

Бэн пиздит. Лущинский знает лучше, что там да как у DC
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