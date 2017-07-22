«Лига справедливости» — третий трейлер

Трейлеры «Лиги справедливости» становятся всё больше, теперь уже четыре минуты. Получился хороший баланс сюжета, экшена и юмора. Особенно удачной можно считать шутку про Супермена, который был символом надежды. Явно после успеха «Чудо-женщины» было принято решение сделать на персонаже более заметный акцент. И ведь сделали. Короче говоря, ролик с поставленной задачей справляется, ну и замечательно: