Blizzard запускает инициативу по найму большего числа женщин и представителей меньшинств

В руки журналистов из Kotaku попало письмо, разосланное работникам студии Blizzard, где её президент Майк Морхейм поведал о новой политике фирмы, предполагающей найм на работу большего числа женщин и представителей меньшинств.

Согласно письму, сейчас 21% работников Blizzard — девушки, в то время как меньшинств набирается всего 14%. Более того, женщины увольняются из студии чаще мужчин, что её тоже не устраивает.

В письме Майк Морхейм уточняет, что явных квот по найму женщин они не вводят, но это никак не меняет факта, что Blizzard просит своих работников уделять больше внимания найму именно представителей женского пола, а не наиболее квалифицированных профессионалов как таковых. В частности, ради этого издательство начнёт сотрудничать с организациями типа Girls Who Code.

Ну и в качестве вишенки на торте в письме было отмечено, что у Blizzard уже существует внутренний ежемесячный ЛГБТ-совет, чьё мнение учитывается при разработке проектов студии, а теперь был создан и совет женщин, призванный придумывать всякие идеи на тему «Как бы привлечь побольше дам в Blizzard и помочь им комфортно себя там чувствовать».