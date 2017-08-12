 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
КГ-Подкаст: Больше, длиннее и без купюр
Ноль кадров в секунду. Выпуск 173: Девичье детство Судакова BioWare Montreal пришёл конец ЕВА: Еженедельные вопли об аниме. Спецвыпуск 12: Чем отпугнуть от аниме Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us Создатель Mass Effect Кейси Хадсон возвращается в BioWare
6
ИГРЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Blizzard запускает инициативу по найму большего числа женщин и представителей меньшинств

В руки журналистов из Kotaku попало письмо, разосланное работникам студии Blizzard, где её президент Майк Морхейм поведал о новой политике фирмы, предполагающей найм на работу большего числа женщин и представителей меньшинств.

Согласно письму, сейчас 21% работников Blizzard — девушки, в то время как меньшинств набирается всего 14%. Более того, женщины увольняются из студии чаще мужчин, что её тоже не устраивает.

В письме Майк Морхейм уточняет, что явных квот по найму женщин они не вводят, но это никак не меняет факта, что Blizzard просит своих работников уделять больше внимания найму именно представителей женского пола, а не наиболее квалифицированных профессионалов как таковых. В частности, ради этого издательство начнёт сотрудничать с организациями типа Girls Who Code.

Ну и в качестве вишенки на торте в письме было отмечено, что у Blizzard уже существует внутренний ежемесячный ЛГБТ-совет, чьё мнение учитывается при разработке проектов студии, а теперь был создан и совет женщин, призванный придумывать всякие идеи на тему «Как бы привлечь побольше дам в Blizzard и помочь им комфортно себя там чувствовать».

6 Обсудить
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
КиноАниме Хаяо Миядзаки начнёт делать свой «последний фильм» в октябре
 
Кино «Форма воды» — трейлер
 
Кино Начались съёмки фильма «Стражи галактики 2»
 
Кино Две рецензии и отзывы на фильм «Отряд самоубийц»
 
Кино Полное возвращение Чужого
 
Кино Трейлер на русском фильма «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика