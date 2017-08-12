Режиссёр «Бегущего в лабиринте» работает над сериалом NBC

Уэс Болл — режиссёр полнометражной трилогии «Бегущий в лабиринте» — решил, что было бы неплохо снять что-нибудь и для телевидения. Сказано — сделано: сейчас Болл готовит технодраму «Мозаика» для NBC. Телеканал уже запустил проект в производство.

События разворачиваются в метрополии ближайшего будущего, где живут главные герои истории. Все они — каждый по-своему — пытаются устроить свою жизнь и наладить взаимоотношения в мире зарождающихся новых технологий.

Уэс Болл срежиссирует пилотный эпизод по сценарию Кристин Лаваф («Грань»). Оба числятся исполнительными продюсерами сериала наряду с Джо Хартвиком-младшим. Производственным процессом займутся Universal TV, Oddball Entertainment и Chernin Entertainment.