Второй сезон антологии Райана Мёрфи «Американская история преступлений» с подзаголовком «Катрина» претерпевает кардинальные изменения. После многомесячных проволочек, переносов и невнятных объяснений создатели приняли волевое решение сменить литературный первоисточник: книгу Дугласа Бринкли «Великий потоп» заменил роман обладателя Пулитцеровской премии Шери Финк «Пять дней в „Мемориале“». Вдобавок актёрский состав обновлённого второго сезона возглавила любимица мастера антологий Сара Полсон («Американская история ужасов»).

В центре истории — медицинский центр «Мемориал» в Новом Орлеане, на четыре дня оставшийся без электричества и поддержки извне, пока вокруг бушевала «Катрина». Доктора погрузившегося во тьму и хаос госпиталя во главе с Анной Поу (Полсон) были вынуждены решать, кого из пациентов спасти. Находившимся в критическом состоянии ввели смертельную дозу морфия. На следующий день больницу эвакуировали. Когда расследование выявило зашкаливающий уровень морфия в крови 23 умерших пациентов, Доктору Поу и двум медсёстрам были предъявлены обвинения в убийстве второй степени.

Судьба остальных членов ранее утверждённого актёрского состава, включающего Аннетт Бенинг, Денниса Куэйда, Мэттью Бродерика, Кьюбу Гудинга-младшего и Кортни Б. Вэнса, пока неизвестна. Создатели пытаются подобрать роли хотя бы нескольким из них, с остальными же, видимо, придётся распрощаться.

Ранее владевший правами на «Пять дней в Мемориале» Скотт Рудин теперь числится исполнительным продюсером второго сезона наравне с Мёрфи, Финк, Ниной Джейкобсон и Брэдом Симпсоном. Режиссёрское кресло займёт Энтони Хемингуэй («Бесстыдники»). Ведутся активные поиски сценариста и шоураннера.

Съёмки второго сезона «Американской истории преступлений» начнутся весной следующего года, а премьера состоится в 2019 году.