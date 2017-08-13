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Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Смех над облаками: Другая история» — авторский состав
Постеры аниме «Смех под облаками: Другая история»

На сайте аниме-адаптации манги Кемури Каракары «Смех под облаками: Другая история» (Donten ni Warau Gaiden), появилась информация об авторском составе, работающем над трилогией полнометражек, первая из которых появится на экранах кинотеатров Японии 2 декабря.

Авторы
Режиссёр Тецуя Вакано «Ю-Ги-О! Зеал»
Сценарист Эйдзи Умехара «Дитя Хаоса»
Дизайнер персонажей Киэ Танака «Сотня»
Композитор Ютака Ямада «Токийский Гуль»
Студия Wit Studio

Действие разворачивается в одиннадцатый год периода Мэйдзи (примерно 1879), когда Япония повернулась лицом к Западу, ношение мечей было запрещено, а самурайская культура медленно, но верно приходила в упадок. Само собой, радикальные реформы повлекли за собой рост общественного недовольства и, как следствие, увеличение уровня преступности. А поскольку осуждённых преступников надо где-то содержать, правительство постановило создать новую тюрьму, из которой нереально совершить побег. В результате тюрьму организовали прямо посреди озера, так чтобы добраться до неё можно было только по воде. Задачу транспортировки будущих заключённых в новое место дислокации поручили трём братьям из семейства Кумо, и в ходе выполнения этой непростой задачи молодых людей ждало немало приключений...

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Смех под облаками: Другая история (Donten ni Warau: Gaiden)
 16 апреля«Смех под облаками: Другая история» — анонс 30 июня«Смех под облаками: Другая история» — тизер
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