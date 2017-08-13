 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Метагалактический мегакинопортал
КГ играет: Valkyria Chronicles, часть 8 «Твоё имя» — дублированный трейлер Сериалу по «Тёмной башне» Стивена Кинга нашли шоураннера Финальная глава «Дивергента» отправляется на малые экраны Telltale Games анонсировала сиквелы Batman, The Walking Dead и The Wolf Among Us
КИНО
 
Первоисточник: www.comingsoon.net Прямая ссылка на новость:

Студия Paramount взяла на себя двух Леонардов — да Винчи и Дикаприо

Студия Paramount рассталась с семизначной суммой за право экранизировать книгу Уолтера Айзексона «Леонардо да Винчи» (Leonardo Da Vinci). В комплекте с первоисточником идёт ещё один Леонардо — Дикаприо, который продюсирует и планирует исполнить роль легендарного художника и изобретателя.

Айзексон написал «Стива Джобса» — книгу, по мотивам которой режиссёр Дэнни Бойл поставил фильм с Майклом Фассбендером в главной роли. Автор использовал записки да Винчи для оригинального повествования, объединяющего весь спектр интересов да Винчи.

Кроме изобразительного искусства Леонардо изучал анатомию, ископаемые материалы, птиц, летающие машины, ботанику, геологию и вооружение. Он производил анатомические вскрытия, рисовал мускулы, которые управляют губами, а потом написал картину с самой известной улыбкой в истории. Да Винчи экспериментировал с оптикой и показал, как солнечные лучи воздействуют на роговицу глаза, и создал иллюзию восприятия в картине «Тайная вечеря».

Ещё Айзаксон рассказывает, что главный герой был большим поклонником театральных постановок и изрядным хулиганом: незаконнорожденным, вегетарианцем, левшой и (ну самое главное) гомосексуалистом.

Предание гласит: Дикаприо получил своё имя, потому что его беременная мать рассматривала картину да Винчи в Италии, когда будущий актёр впервые проявил заметную активность в утробе. Короче, это судьба.

+ Обсудить
Темы
 
Леонардо да Винчи
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Сериалы Трейлер шестого сезона сериала «Ходячие мертвецы»
 
Постер фильма «Звёздные войны: Пробуждение силы»
 
«Меч короля Артура» — рейтинг и оценки критиков
 
Сериалы Народ требует отмены сериала про рабство от создателей «Игры престолов»
 
Лазер-шоу «Юная лига». Выпуск 7
 
Аниме ЕВА-136: Исчезновение Виктории Бородавченко
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика