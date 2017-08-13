Студия Paramount взяла на себя двух Леонардов — да Винчи и Дикаприо

Студия Paramount рассталась с семизначной суммой за право экранизировать книгу Уолтера Айзексона «Леонардо да Винчи» (Leonardo Da Vinci). В комплекте с первоисточником идёт ещё один Леонардо — Дикаприо, который продюсирует и планирует исполнить роль легендарного художника и изобретателя.

Айзексон написал «Стива Джобса» — книгу, по мотивам которой режиссёр Дэнни Бойл поставил фильм с Майклом Фассбендером в главной роли. Автор использовал записки да Винчи для оригинального повествования, объединяющего весь спектр интересов да Винчи.

Кроме изобразительного искусства Леонардо изучал анатомию, ископаемые материалы, птиц, летающие машины, ботанику, геологию и вооружение. Он производил анатомические вскрытия, рисовал мускулы, которые управляют губами, а потом написал картину с самой известной улыбкой в истории. Да Винчи экспериментировал с оптикой и показал, как солнечные лучи воздействуют на роговицу глаза, и создал иллюзию восприятия в картине «Тайная вечеря».

Ещё Айзаксон рассказывает, что главный герой был большим поклонником театральных постановок и изрядным хулиганом: незаконнорожденным, вегетарианцем, левшой и (ну самое главное) гомосексуалистом.

Предание гласит: Дикаприо получил своё имя, потому что его беременная мать рассматривала картину да Винчи в Италии, когда будущий актёр впервые проявил заметную активность в утробе. Короче, это судьба.