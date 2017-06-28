 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Ложка дёгтя: «Ведьмак» Новости игр — лучшее за неделю Шон Бин сыграет бандитского главаря в многосерийном боевике «Клятва» Мартин Фриман готовит сериал по «Потерянному раю» Джона Мильтона «Яндекс.Такси» профинансирует кино про себя
СЕРИАЛЫ
 
Первоисточники: deadline.comtvline.comew.com Прямая ссылка на новость:

Джейн Леви и Сисси Спейсек пополнили кастинг-лист телеантологии «Касл-Рок»

Джейн Леви («Пригород») и Сисси Спейсек («Родословная») влились в актёрский состав горячо ожидаемой психологической хоррор-драмы от потокового сервиса Hulu «Касл-Рок» по произведениям Стивена Кинга. Они присоединились к ранее утверждённому на главную роль Андре Холланду («Больница Никербокер»).

События сериала развернутся в выдуманной вселенной Стивена Кинга в городке Касл-Рок штата Мэн — излюбленном месте действия из произведений мастера ужасов. Создатели обещают эпическую сагу о свете и тьме, объединяющую в себе мифологию и уникальность повествования лучших работ автора.

Джейн Леви сыграет Джеки — девушку, болезненно одержимую историей Касл-Рока. Спейсек досталась роль Рут Дивер — приёмной матери Генри (Холланд) и профессора на пенсии, чьи воспоминания могут пролить свет на тревожное прошлое этого загадочного места. К слову, сорок лет назад Спейсек исполнила главную роль в фильме «Кэрри» по первому экранизированному роману Кинга.

В исполнительных продюсерах числятся Дж. Дж. Абрамс, Сэм Шоу, Дастин Томасон, Бен Стефенсон и Лиз Глоцер. Производством занимаются Bad Robot Productions и Warner Bros. Television. Съёмки десятисерийного первого сезона начнутся уже в этом году.

+ Обсудить
Темы
 
Касл-Рок
 14 маяАндре Холлэнд получил главную роль в сериале «Касл-Рок» от Стивена Кинга и Дж.Дж. Абрамса 18 февраля«Касл-Рок» — тизер многосерийной антологии по романам Стивена Кинга 10 маяHulu заказал пилот триллера Crash and Burn 5 маяHulu заказал сериал о покорении Марса от создателя «Карточного домика» 3 маяHulu дал зелёный свет «Беглецам» от Marvel 3 маяHulu продлил антиутопию «Рассказ служанки» на второй сезон
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
«Касл-Рок» — тизер многосерийной антологии по романам Стивена Кинга
 
Андре Холлэнд получил главную роль в сериале «Касл-Рок» от Стивена Кинга и Дж.Дж. Абрамса

Тоже интересно

 
Кино Джеймс Кэмерон сомневается в нужности фильма «Чужой: Завет»
 
Кино Трейлер фильма «Девушка в поезде»
 
Кино Вся правда о Сорвиголове
 
Кино «Изгой-один. Звёздные войны: Истории» — третий трейлер
 
Кино Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 91
 
Игры Рецензия на игру Life is Strange
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика