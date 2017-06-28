Джейн Леви («Пригород») и Сисси Спейсек («Родословная») влились в актёрский состав горячо ожидаемой психологической хоррор-драмы от потокового сервиса Hulu «Касл-Рок» по произведениям Стивена Кинга. Они присоединились к ранее утверждённому на главную роль Андре Холланду («Больница Никербокер»).

События сериала развернутся в выдуманной вселенной Стивена Кинга в городке Касл-Рок штата Мэн — излюбленном месте действия из произведений мастера ужасов. Создатели обещают эпическую сагу о свете и тьме, объединяющую в себе мифологию и уникальность повествования лучших работ автора.

Джейн Леви сыграет Джеки — девушку, болезненно одержимую историей Касл-Рока. Спейсек досталась роль Рут Дивер — приёмной матери Генри (Холланд) и профессора на пенсии, чьи воспоминания могут пролить свет на тревожное прошлое этого загадочного места. К слову, сорок лет назад Спейсек исполнила главную роль в фильме «Кэрри» по первому экранизированному роману Кинга.

В исполнительных продюсерах числятся Дж. Дж. Абрамс, Сэм Шоу, Дастин Томасон, Бен Стефенсон и Лиз Глоцер. Производством занимаются Bad Robot Productions и Warner Bros. Television. Съёмки десятисерийного первого сезона начнутся уже в этом году.