Мишель Родригес осознала половую ориентацию «Форсажа»

Что же делать? Как же быть? Судьба серии «Форсаж» под угрозой коллапса! Мишель Родригес выдвинула ультиматум в Instagram:

Сегодня в цифре выходит «Ф8». Я надеюсь, что в следующий раз они покажут больше любви к женщинам франчайза. Или мне придётся попрощаться с любимой серией. Было здорово. Я благодарна поклонникам и студии за все предоставленную возможность... Ван Лав!

Боже, хочется верить, что это не начало раскрутки «Форсажа 9», потому что это высосанная из не-скажем-откуда драма точно не даст желаемого результата.

Любопытно другое. Чего именно хочется Родригес? Больше экранного времени? Больше денег? Или она вознамерилась вернуть «Форсажу» его гетеросексуальность? Если последнее, то боимся, что Родригес ужасно опоздала — нетрадиционная ориентация франчайза уже необратима.

Может быть, Родригес всерьез борется за равноправие. Недавно она жаловалась, что за 16 форсажных лет она и Джордана Брюстер обменялись очень небольшим количеством реплик. Типа, это жалко и показывает креативную импотенцию.

«Форсаж» действительно мужчиноцентричный франчайз, даже первый спин-офф будет про двух мужиков (Стэйтема и Джонсона). Кстати, а чего Родригес такая смелая, неужели вернули в «Аватары»?