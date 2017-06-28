 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Пилот сериала «Дрожь земли» с Кевином Бейконом уже в работе Новости игр — лучшее за неделю Авторы «Шерлока» займутся многосерийным «Дракулой» Телевизионный спин-офф «Джона Уика» уже в работе Дата выхода и цена Xbox One X
19
КИНО
 
Первоисточник: www.instagram.com Прямая ссылка на новость:

Мишель Родригес осознала половую ориентацию «Форсажа»

Что же делать? Как же быть? Судьба серии «Форсаж» под угрозой коллапса! Мишель Родригес выдвинула ультиматум в Instagram:

Сегодня в цифре выходит «Ф8». Я надеюсь, что в следующий раз они покажут больше любви к женщинам франчайза. Или мне придётся попрощаться с любимой серией. Было здорово. Я благодарна поклонникам и студии за все предоставленную возможность... Ван Лав!

Боже, хочется верить, что это не начало раскрутки «Форсажа 9», потому что это высосанная из не-скажем-откуда драма точно не даст желаемого результата.

Любопытно другое. Чего именно хочется Родригес? Больше экранного времени? Больше денег? Или она вознамерилась вернуть «Форсажу» его гетеросексуальность? Если последнее, то боимся, что Родригес ужасно опоздала — нетрадиционная ориентация франчайза уже необратима.

Может быть, Родригес всерьез борется за равноправие. Недавно она жаловалась, что за 16 форсажных лет она и Джордана Брюстер обменялись очень небольшим количеством реплик. Типа, это жалко и показывает креативную импотенцию.

«Форсаж» действительно мужчиноцентричный франчайз, даже первый спин-офф будет про двух мужиков (Стэйтема и Джонсона). Кстати, а чего Родригес такая смелая, неужели вернули в «Аватары»?

19 Обсудить
 25 апреля«Обзоры Ильи Кролика» — «Форсаж 8» 17 апреля«Форсаж 8» собирает на старте больше полумиллиарда 15 апреляПодкаст на колёсах. «Форсаж 8» 13 апреляРецензия и отзывы на фильм «Форсаж 8» 30 марта«Время первых» никак не может уйти от «Форсажа 8» 25 мартаПостеры: «Лига справедливости» и «Форсаж 8»
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Агент Форсажный
 
Тупотоп: Неудержимые русские
 
Сериалы Мэттью Гуд устроит пикник на обочине

Тоже интересно

 
Джеймс Кэмерон раскрыл основной сюжет «Аватара 2» и его продолжений
 
Режиссёр Мел Гибсон может стать постановщиком «Отряда самоубийц 2»
 
«По соображениям совести» — трейлер
 
Студия Warner Bros. готовится к разработке новой «Матрицы»
 
Трейлер и постер фильма «Страна чудес»
 
Локализованный постер: «Джейсон Борн»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
Нашли ошибку в мобильной версии?

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика