«Жрицы с мечами» — сэйю

Официальный сайт оригинального телевизионного сериала «Жрицы с мечами» (Toji no Miko), намеченного к выходу на январь следующего года, объявил состав сэйю.
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Сэйю
|Канами Это
|Каеде Хондо
|Яэ Кугаяма в «Девчачьем номере», Аоба Казане в «Кейдзо»
|Ученица второго года средней школы Академии Миносеки. 13 лет. Её меч носит имя Чидори. Несмотря на возраст, достаточно умелая мечница, чтобы представлять свою школу на турнире. Жизнерадостная и позитивная девочка, у которой много друзей. Фанатеет от различных техник владения мечом, до такой степени, что когда о них заходит речь, у неё даже цвет глаз меняется. Очень любит поединки на мечах.
|Хиёри Дзюдзо
|Саори Онищи
|Айз Валленштайн в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?» Нон Тоёгучи в «Кейдзо»
|Ученица третьего года средней школы Хираги Гакукан. 14 лет. Её меч носит имя Когарасумару. Серьёзная, крутая и скромная девочка. Самая ответственная среди Мечниц, и когда она что-то решает, то больше не сходит с намеченного пути. Её главное преимущество — скорость, и даже среди других Мечниц Хиёри считается одной из лучших.
|Май Янасе
|Адзуми Ваки
|Галко в «Пожалуйста, скажи мне! Галко-чан», Эри Хигучи в «Аниме-тренировках EX»
|Ученица второго года средней школы Академии Миносеки. 13 лет. Её меч носит имя Магороку Канемото. У неё есть младшая сестра, и они дочери главы быстрорастущего конгломерата «Янасе Груп». Типичная старшая сестра, очень заботливая, при этом невероятно умелая мечница. Её хобби — готовить сладости собственными руками, особенно удачно у неё получаются печеньки.
|Саяка Итоми
|Хина Кино
|Сильвия Силккат в «Гибрид и сердце: Магическая академия Атараксия», Коллон в «Что ты будешь делать во время апокалипсиса? Будешь ли ты занят? Могу ли я спасти тебя?»
|Ученица первого года средней школы Женской академии Камабу. 12 лет. Её меч носит имя Мёхо Мурамаса. Гениальная Мечница. Легко справляется со своими обязанностями, но с трудом общается с окружающими людьми.
|Каору Мащико
|Рисае Мацуда
|Таки Комия в «Шизанутом преподе: Он идеальный учитель», Минаэль в «Проекте воспитания девочек-волшебниц»
|Ученица первого года Женской академии Осафуне. 15 лет. Её меч носит имя Ненекиримару. Молчаливая девочка, которая предпочитает не тратить силы без особой необходимости. Говорит о себе в мужском роде. Маленького роста, но при этом использует силовой стиль и орудует огромным мечом. За ней следует зверь-хранитель по имени Нене, аратама. Делает вид, что Эллен её бесит, но на самом деле очень сильно на неё полагается.
|Эллен Кохагура
|Эри Сузуки
|Момока Соно в «Девчачьем номере», Акари Фуюзора в «Кейдзо»
|Ученица первого года Женской академии Осафуне. 15 лет. Её меч носит имя Эчизен Ясуцугу. Её отец японец, а мама — американка. Улыбчивая девушка с невинным взглядом на жизнь. Напарница Каору. Легко общается с незнакомыми людьми и немедленно придумывает для них прозвища.
|Маки Щидо
|Юми Учияма
|Кирищима в «Арпеджио воронёной стали», Онса Амано в «Бакуоне»
|Первая в элитной гвардии семьи Оригами. Вступила туда после того, как завоевала чемпионский титул на последних двух турнирах Мечниц. Сильная, честная, верная, методичная — и эти качества нашли своё отражение в её боевом стиле. Её обязанности — служить телохранительницей Юкари Оригами и осуществлять стратегической командование силами сдерживания аратама. Чаще всего она и сама вступает в сражение, и стоит ей обнажить клинок, как аратама оказываются повержены. Весьма популярна как у мужчин, так и у женщин.
|Сузука Конохана
|М.А.О
|Ворона в «Дюрараре 2», Папика в «Кувыркашках»
|Вторая в элитной гвардии семьи Оригами. Дочь благородного семейства Корехана из Киото, изящна и элегантна. При этом наделена недюжинной силой, что позволило ей занимать вторые места на двух последних турнирах Мечниц. Оба раза проиграла Маки и с тех пор считает её своей соперницей. Наделена проницательностью и командирскими качествами. Регулярно принимает на себя стратегическое командование и политические обязанности Юкари.
|Ёми Сацуки
|Маи Фучигами
|Иона в «Арпеджио воронёной стали», Михо Нищизуми в «Девушках и танках»
|Третья в элитной гвардии семьи Оригами. Сдерживает себя больше, чем любая из сослуживец, особенно рядом с Юкари Оригами. Обычно не показывает эмоции и не говорит больше, чем необходимо. В отличие от Маки и Сузуки, у неё нет выдающихся достижений, так что и пределы её способностей неизвестны. Мечница, окутанная тайной.
|Юме Цубакуро
|Инори Минасе
|Рэм в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», Фуука Левентон в «Ударе ВиВид!»
|Четвёртая в элитной гвардии семьи Оригами. Самая молодая среди гвардейцев, но при этом лучшая в обращении с мечом, превосходит в этом даже Маки. При этом инфантильна и легко поддаётся настроению. Из-за этого окружающие общаются с ней очень аккуратно, а в бой её пускают нечасто. И это её отнюдь не радует.
|Юкари Оригами
|Асами Сето
|Чихая Аясе в «Игре Чихайи», Щёко Сащинами в «Валврейве Освободителе»
|Глава семьи Оригами и директор полицейского административного бюро мечниц. Можно сказать, что она руководит всеми мечницами. Двадцать лет назад Юкари прославилась — будучи командиром спецотряда во время бедствия на побережье Сагами, она собственноручно одолела огромного аратаму, который нанёс чудовищный ущерб. И с тех пор она отнюдь не растеряла свою силу.
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Авторы
|Режиссёр
|Кодай Какимото
|«Киборг 009: Зов справедливости»
|Сценарист
|Тацуя Такахащи
|«Пандора в багряной оболочке: Призрачная урна», «Эроманга-сенсей»
|Оригинальный дизайнер персонажей
|Ёщинори Щизума
|«Книга магии для начинающих с нуля»
|Студия
|Gokumi
С древних времён жрицы при храмах носили с собой мечи для того, чтобы с их помощью изгонять «аратама» — неведомых существ, угрожающих миру людей. Сейчас вооружённых жриц, одетых в школьную форму, называют «Мечницами», и они служат в особых подразделениях полиции — религиозных полицейских спецотрядах. Они официально являются госслужащими и имеют право на ношение оружия. В Японии существует пять специальных школ, в которых воспитываются новые поколения Мечниц. Их повседневная жизнь почти не отличается от жизни обычных школьниц, за тем исключением, что в случае необходимости им приходится исполнять долг и вставать на защиту людей, уничтожая аратама с помощью мечей и различных сверхспособностей. Каждую весну школы отправляют своих лучших Мечниц на турнир, и покуда время начала очередного состязания приближается, представительницы школ усиленную тренируются, оттачивая свои навыки и становясь сильнее.