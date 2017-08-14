«Жрицы с мечами» — сэйю

Сэйю

Канами Это Каеде Хондо Яэ Кугаяма в «Девчачьем номере», Аоба Казане в «Кейдзо»

Ученица второго года средней школы Академии Миносеки. 13 лет. Её меч носит имя Чидори. Несмотря на возраст, достаточно умелая мечница, чтобы представлять свою школу на турнире. Жизнерадостная и позитивная девочка, у которой много друзей. Фанатеет от различных техник владения мечом, до такой степени, что когда о них заходит речь, у неё даже цвет глаз меняется. Очень любит поединки на мечах.

Хиёри Дзюдзо Саори Онищи Айз Валленштайн в «Цеплять девчонок в Подземелье дурно?» Нон Тоёгучи в «Кейдзо»

Ученица третьего года средней школы Хираги Гакукан. 14 лет. Её меч носит имя Когарасумару. Серьёзная, крутая и скромная девочка. Самая ответственная среди Мечниц, и когда она что-то решает, то больше не сходит с намеченного пути. Её главное преимущество — скорость, и даже среди других Мечниц Хиёри считается одной из лучших.

Ученица второго года средней школы Академии Миносеки. 13 лет. Её меч носит имя Магороку Канемото. У неё есть младшая сестра, и они дочери главы быстрорастущего конгломерата «Янасе Груп». Типичная старшая сестра, очень заботливая, при этом невероятно умелая мечница. Её хобби — готовить сладости собственными руками, особенно удачно у неё получаются печеньки.

Ученица первого года средней школы Женской академии Камабу. 12 лет. Её меч носит имя Мёхо Мурамаса. Гениальная Мечница. Легко справляется со своими обязанностями, но с трудом общается с окружающими людьми.

Ученица первого года Женской академии Осафуне. 15 лет. Её меч носит имя Ненекиримару. Молчаливая девочка, которая предпочитает не тратить силы без особой необходимости. Говорит о себе в мужском роде. Маленького роста, но при этом использует силовой стиль и орудует огромным мечом. За ней следует зверь-хранитель по имени Нене, аратама. Делает вид, что Эллен её бесит, но на самом деле очень сильно на неё полагается.

Эллен Кохагура Эри Сузуки Момока Соно в «Девчачьем номере», Акари Фуюзора в «Кейдзо»

Ученица первого года Женской академии Осафуне. 15 лет. Её меч носит имя Эчизен Ясуцугу. Её отец японец, а мама — американка. Улыбчивая девушка с невинным взглядом на жизнь. Напарница Каору. Легко общается с незнакомыми людьми и немедленно придумывает для них прозвища.

Маки Щидо Юми Учияма Кирищима в «Арпеджио воронёной стали», Онса Амано в «Бакуоне»

Первая в элитной гвардии семьи Оригами. Вступила туда после того, как завоевала чемпионский титул на последних двух турнирах Мечниц. Сильная, честная, верная, методичная — и эти качества нашли своё отражение в её боевом стиле. Её обязанности — служить телохранительницей Юкари Оригами и осуществлять стратегической командование силами сдерживания аратама. Чаще всего она и сама вступает в сражение, и стоит ей обнажить клинок, как аратама оказываются повержены. Весьма популярна как у мужчин, так и у женщин.

Сузука Конохана М.А.О Ворона в «Дюрараре 2», Папика в «Кувыркашках»

Вторая в элитной гвардии семьи Оригами. Дочь благородного семейства Корехана из Киото, изящна и элегантна. При этом наделена недюжинной силой, что позволило ей занимать вторые места на двух последних турнирах Мечниц. Оба раза проиграла Маки и с тех пор считает её своей соперницей. Наделена проницательностью и командирскими качествами. Регулярно принимает на себя стратегическое командование и политические обязанности Юкари.

Ёми Сацуки Маи Фучигами Иона в «Арпеджио воронёной стали», Михо Нищизуми в «Девушках и танках»

Третья в элитной гвардии семьи Оригами. Сдерживает себя больше, чем любая из сослуживец, особенно рядом с Юкари Оригами. Обычно не показывает эмоции и не говорит больше, чем необходимо. В отличие от Маки и Сузуки, у неё нет выдающихся достижений, так что и пределы её способностей неизвестны. Мечница, окутанная тайной.

Юме Цубакуро Инори Минасе Рэм в «Ре: Жизнь с нуля в другом мире», Фуука Левентон в «Ударе ВиВид!»

Четвёртая в элитной гвардии семьи Оригами. Самая молодая среди гвардейцев, но при этом лучшая в обращении с мечом, превосходит в этом даже Маки. При этом инфантильна и легко поддаётся настроению. Из-за этого окружающие общаются с ней очень аккуратно, а в бой её пускают нечасто. И это её отнюдь не радует.

Юкари Оригами Асами Сето Чихая Аясе в «Игре Чихайи», Щёко Сащинами в «Валврейве Освободителе»