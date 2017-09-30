FOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол

Феминизация не щадит никого — телеканал FOX планирует перекроить кинокартину «Славные парни» Шейна Блэка с Расселом Кроу и Райаном Гослингом в сериал про двух тёток. Сделан заказ на написание сценария.

События полнометражной криминальной комедии разворачиваются в Америке 70-х. Костолом Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать вместе, чтобы распутать дело о пропавшей девушке, обернувшееся преступлением века. Действие многосерийного ребута будет происходить в наше время, а главные герои превратятся в главных героинь. Больше о сюжете будущего сериала пока ничего не известно.

Сценарий напишет Майкл Дилиберти («Успеть за 30 минут»); он же выступит исполнительным продюсером потенциального сериала наряду с Родни Ферреллом, Джоэлом Сильвером и Кеном Као. В производственный процесс влились Silver Pictures Television, Lionsgate TV и 20th Century Fox Television.