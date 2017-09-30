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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

FOX превратит «Славных парней» в сериал и сменит им пол

Феминизация не щадит никого — телеканал FOX планирует перекроить кинокартину «Славные парни» Шейна Блэка с Расселом Кроу и Райаном Гослингом в сериал про двух тёток. Сделан заказ на написание сценария.

События полнометражной криминальной комедии разворачиваются в Америке 70-х. Костолом Джексон Хили и частный детектив Холланд Марч вынуждены работать вместе, чтобы распутать дело о пропавшей девушке, обернувшееся преступлением века. Действие многосерийного ребута будет происходить в наше время, а главные герои превратятся в главных героинь. Больше о сюжете будущего сериала пока ничего не известно.

Сценарий напишет Майкл Дилиберти («Успеть за 30 минут»); он же выступит исполнительным продюсером потенциального сериала наряду с Родни Ферреллом, Джоэлом Сильвером и Кеном Као. В производственный процесс влились Silver Pictures Television, Lionsgate TV и 20th Century Fox Television.

25 Обсудить
 
(С)анек
Лучший комментарий
+33

- Мам, тут ебари и все такое.

- Я же говорила что это слово паразит. Говори просто, мам, тут ебари.
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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