Кабельный канал Spike TV отказал сериалу «Мгла» во втором сезоне. Мистический триллер по одноимённой повести Стивена Кинга был наследием прежней программной политики канала, в январе пережившего ребрендинг и сменившего имя на Paramount Network. Обновлённому телевещателю сериал оказался ненужен.

Это история о том, как на городок Бриджтон в штате Мэн опускается туман, таящий в себе многочисленные ужасы. И пугает он не только скрытыми в нём потусторонними сущностями, но и страхом неизвестности, который побуждает жителей бороться как с неизвестными тварями, так и со своими демонами и, что важнее, друг с другом.

В сериале снялись Алисса Сазерленд, Морган Спектор, Фрэнсис Конрой, Исайя Уитлок-младший, Люк Косгроув, Гас Бирни, Дэн Батлер и другие.

Сценаристом и исполнительным продюсером многосерийного хоррора выступил Кристиан Торп. Он же числился исполнительным продюсером проекта наряду с Амандой Сегел («Подозреваемый»), а также Бобом и Харви Вайнштейнами. Производственный процесс курировала студия Dimension Television.