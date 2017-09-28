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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Сканнеры» Дэвида Кроненберга станут многосерийными

Продюсерские студии Media Res и Bron Studios в жестокой конкурентной борьбе отвоевали права на телевизионную адаптацию классического хоррора 80-х «Сканнеры» Дэвида Кроненберга.

Научно-фантастический триллер, снятый Кроненбергом по собственному сценарию, повествует о подпольной организации людей с врождёнными телекенетическими способностями, так называемых сканнеров. Они — живущие на краю общества изгои и отщепенцы, за которыми охотятся люди из корпорации ConSec, чтобы использовать их в своих целях.

Исполнительными продюсерами сериала выступают Майкл Элленберг («Оставленные»), Аарон Л. Гилберт, Даниэль Рирдон, Кларк Петерсон, Пьер Дэвид и Рене Мало. Многосерийному проекту планируют подыскать режиссёра и шоураннера из высшего эшелона, а после выставят его на торги среди премиальных кабельных каналов и потоковых сервисов.

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