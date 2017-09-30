«Бесстыдники» — трейлер и постер восьмого сезона

Кабельный канал Showtime опубликовал постер и трейлер 12-серийного восьмого сезона «Бесстыдников» — комедийная драма вернётся на телеэкраны 5 ноября.

Сериал Джона Уэллса, основанный на одноимённом британском оригинале Пола Эбботта, повествует о нескучных буднях запредельно далёкой от идеала семейки Галлагеров из Чикаго. В драмеди снимаются Эмми Россам, Уильям Х. Мэйси, Джереми Аллен Уайт, Итан Каткоски, Шанола Хэмптон, Стив Хоуи, Эмма Кинни, Камерон Монахэн и Исидора Горештер.

Производственный процесс на контроле у Bonanza Productions, John Wells Productions и Warner Bros. Television.

И постер: