«Бэтмен Ниндзя» от сценариста «Гуррен-Лаганна»

Длинные руки DC наконец-то дотянулись аниме («Бэтмен: Рыцарь Готэма» не в счёт), причём американская компания сразу заходит с козырей: в следующем году свет увидит полнометражка под исчерпывающим названием «Бэтмен Ниндзя» (Batman Ninja). Подробностей сюжета пока не сообщают, но рискнём предположить, что фильм про Бэтмена, и оный ниндзя. И этого вполне достаточно, чтобы начать его ждать.

Как известно, по части анимационных экранизаций комиксов ребята из DC на пару корпусов опережают своих коллег-конкурентов из Marvel, потому понадеемся, что и с аниме у них отношения сложатся лучше. Напомним, что на протяжении вот уже нескольких лет собственность Disney регулярно предпринимает попытки окучить аудиторию японских мультфильмов. Стабильно безуспешные. А всё потому что выбирает для этого довольно странную тактику, выпуская то продукты для младшего школьного возраста вроде «Мстителей: Дисковых войн» или «Мстителей будущего», то низкокачественные поделки с популярными персонажами — «Железный человек», «Росомаха», «Блэйд», «Люди Икс», которые в равной степени отвращают как анимешников от продукции Marvel, так и поклонников Marvel от аниме.

Впрочем, смешанные чувства (восторг пополам с недоумением) вызывает авторский состав грядущего фильма. И если за первый ответственен сценарист, написавший «Гуррен-Лаганн», то второе относится к режиссёру и его личной студии, главными достижениями которых являются опенинги к «Безумными приключениям ДжоДжо» и «Безумным приключениям ДжоДжо 2». Опенинги отличные, кто бы спорил, но одно дело полутораминутные ролики, а другое — полноценный фильм. Про Бэтмена. Ниндзя. Ниндзя-Бэтмена (боже, как же это офигительно!).

Кстати, фильм не скороспелый. Если верить авторам, то работа над ним ведётся уже три года.