 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Подкаст на колёсах. «Бегущий по лезвию 2049» Третий сезон «Эша против Зловещих мертвецов» получил дату выхода Дэн Хармон планирует расширенный четвёртый сезон «Рика и Морти» «Ванпанчмен 2» меняет состав Ложка дёгтя: Dishonored, часть 1
15
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Бэтмен Ниндзя» от сценариста «Гуррен-Лаганна»
Постеры аниме «Бэтмен Ниндзя»

Длинные руки DC наконец-то дотянулись аниме («Бэтмен: Рыцарь Готэма» не в счёт), причём американская компания сразу заходит с козырей: в следующем году свет увидит полнометражка под исчерпывающим названием «Бэтмен Ниндзя» (Batman Ninja). Подробностей сюжета пока не сообщают, но рискнём предположить, что фильм про Бэтмена, и оный ниндзя. И этого вполне достаточно, чтобы начать его ждать.

Как известно, по части анимационных экранизаций комиксов ребята из DC на пару корпусов опережают своих коллег-конкурентов из Marvel, потому понадеемся, что и с аниме у них отношения сложатся лучше. Напомним, что на протяжении вот уже нескольких лет собственность Disney регулярно предпринимает попытки окучить аудиторию японских мультфильмов. Стабильно безуспешные. А всё потому что выбирает для этого довольно странную тактику, выпуская то продукты для младшего школьного возраста вроде «Мстителей: Дисковых войн» или «Мстителей будущего», то низкокачественные поделки с популярными персонажами — «Железный человек», «Росомаха», «Блэйд», «Люди Икс», которые в равной степени отвращают как анимешников от продукции Marvel, так и поклонников Marvel от аниме.

Впрочем, смешанные чувства (восторг пополам с недоумением) вызывает авторский состав грядущего фильма. И если за первый ответственен сценарист, написавший «Гуррен-Лаганн», то второе относится к режиссёру и его личной студии, главными достижениями которых являются опенинги к «Безумными приключениям ДжоДжо» и «Безумным приключениям ДжоДжо 2». Опенинги отличные, кто бы спорил, но одно дело полутораминутные ролики, а другое — полноценный фильм. Про Бэтмена. Ниндзя. Ниндзя-Бэтмена (боже, как же это офигительно!).

Авторы
Режиссёр Дзюнпей Мидзусаки
Сценарист Кадзуки Накащима «Гуррен-Лаганн», «Убей убийство»
Дизайнер персонажей Такащи Окадзаки автор манги «Афросамурай»
Композитор Юуго Канно «Адзин», «Безумные приключения ДжоДжо 2», «Психо-пасс»
Студия Kamikaze Douga

Кстати, фильм не скороспелый. Если верить авторам, то работа над ним ведётся уже три года.

15 Обсудить
Темы
 
Бэтмен Ниндзя (Batman Ninja)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Сериалы Создатель «Ходячих мертвецов» взялся за «Хроники Амбера»
 
Код «Лелуш», или Возвращение «Гиасса»
 
КиноСериалы Телеовощи. Выпуск 59
 
Кино Обзор за 100 секунд (с сестрой!). Выпуск 25: «Изгой-один. Звёздные войны: Истории»
 
ЕВА-206: Медвегумин
 
Кино Новый комиссар Гордон для «Лиги справедливости»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика