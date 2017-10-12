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Первоисточник: variety.com Прямая ссылка на новость:

Sony Pictures зачем-то экранизирует популярную настольную игру

Студия Sony Pictures пытается получить права на экранизацию настольной игры «Колонизаторы» (The Settlers of Catan). Такие нынче нравы: адаптируем всё что угодно, лишь бы у интеллектуальной собственности была собственная аудитория.

Клаус Тойбер создал первоисточник, который разошёлся тиражом 25 миллионов экземпляров и вернул интерес к настольным играм по всему миру (громкое заявление, но им виднее). Цель The Settlers of Catan — создать доминирующее общество на постоянно меняющемся выдуманном острове Катан с очень ограниченным количеством ресурсов.

Блэйз Хемингуэй напишет сценарий.

Продюсер Гейл Кац («Жертвуя пешкой», «Самолёт президента», «Идеальный шторм») владеет правами на «Колонизаторов» с 2015 года. У студии есть острое желание побыстрее раскрутить производство и снять кино, которое, конечно же, станет франчайзом (никто и не сомневается).

Интересно было бы узнать мнение играющих в настольные игры людей. Как долго они мечтали о фильме по мотивам?

23 Обсудить
 
Зануда
Лучший комментарий
+35

Интересно было бы узнать мнение играющих в настольные игры людей. Как долго они мечтали о фильме по мотивам?

Столько же, сколько люди, использующие смайлики, мечтали увидеть по ним фильм
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