Студия Disney отказалась от анимационного гигантизма

Похоже, студия Disney окончательно отказалась от постановки анимационного фильма Gigantic — новой интерпретации сказки про Джека и бобовый стебель. Сперва премьеру мультика, который должен был выйти в 2018-м, перенесли на 2020 год, а недавно поняли, что концепция просто не работает и все творческие силы целесообразней перебросить на другие проекты.

История центральных персонажей развивалась в Испании времён Эпохи Первооткрывателей; главный герой — активный искатель приключений по имени Джек — находит в облаках страну гигантов. Там Джек встречает 11-летнюю гигантскую девочку и соглашается помочь ей найти дорогу домой, не подозревая, во что ввязывается.

Режиссировать постановку должна была сценаристка «Головоломки» Мэг Лефов в компании Нэйтана Грено («Рапунцель: Запутанная история»). Над музыкальным сопровождением трудилась команда «Холодного сердца»: Кристен Андерсон-Лопес и Бобби Лопес.

Ближайшие релизы Disney Animation — «Ральф 2» и «Холодное сердце 2».