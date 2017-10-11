Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 253: Путин — красавчик!

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Текстовая версия подкаста
Содержание
|00:05:00 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:05:15 —
|Кейт Уинслет получила роль в «Аватарах»
|00:06:39 —
|Что делать с мамкиными террористами
|00:09:14 —
|Хоакима Роннинга зовут снимать «Малефисенту 2»
|00:10:02 —
|«Невеста Франкенштейна» лишилась даты премьеры
|00:10:51 —
|Сценарист для «Венома»
|00:12:39 —
|«Форсаж 9» перенесён на 2020 год
|00:16:55 —
|Китайские кинотеатры обворовывают Голливуд
|00:19:17 —
|Мартину Кэмпбеллу нравится перезапускать Бондов
|00:21:30 —
|Пятимиллионный оброк отменяется
|00:25:08 —
|Трейлеры: «Днюха», «Тихоокеанский рубеж: Восстание», «Репродукция»
|00:38:50 —
|Гор Вербински — главный кандидат на режиссуру «Гамбита»
|00:40:43 —
|Финальный трейлер «Лиги справедливости»
|00:48:17 —
|О следующем «Чужом» и перезапуске «Паранормального явления»
|00:49:42 —
|«Тупая шутка» от Юрия
|00:50:28 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:17:42 —
|Евгений пересматривает: «2012», «Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор: Да придёт спаситель»
|01:22:15 —
|«Бегущий по лезвию 2049» (обсуждение со спойлерами)
|01:32:28 —
|Про очередной переезд «Рокетбанка»
|01:36:29 —
|Благодарим наших спонсоров
-
- 27
- 11198
- Поделиться
-
- Содержание
Оценки
Поддержите подкаст на Patreon
Собрано $1760 из $2000
Ближайшая цель: Полностью отказываемся от рекламы в подкасте. Все целиПоддержать
Текстовая версия подкаста
Содержание
|00:04:59 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:05:14 —
|Кейт Уинслет получила роль в «Аватарах»
|00:06:30 —
|Что делать с мамкиными террористами
|00:09:00 —
|Хоакима Роннинга зовут снимать «Малефисенту 2»
|00:09:45 —
|«Невеста Франкенштейна» лишилась даты премьеры
|00:10:32 —
|Сценарист для «Венома»
|00:12:17 —
|«Форсаж 9» перенесён на 2020 год
|00:16:23 —
|Китайские кинотеатры обворовывают Голливуд
|00:18:42 —
|Мартину Кэмпбеллу нравится перезапускать Бондов
|00:20:50 —
|Пятимиллионный оброк отменяется
|00:27:17 —
|Трейлеры: «Днюха», «Тихоокеанский рубеж: Восстание», «Репродукция»
|00:31:38 —
|Гор Вербински — главный кандидат на режиссуру «Гамбита»
|00:33:27 —
|Финальный трейлер «Лиги справедливости»
|00:38:06 —
|О следующем «Чужом» и перезапуске «Паранормального явления»
|00:39:26 —
|«Тупая шутка» от Юрия
|00:40:07 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:06:50 —
|Евгений пересматривает: «2012», «Терминатор 3: Восстание машин», «Терминатор: Да придёт спаситель»
|01:11:21 —
|«Бегущий по лезвию 2049» (обсуждение со спойлерами)
|01:21:25 —
|Про очередной переезд «Рокетбанка»
|01:25:18 —
|Благодарим наших спонсоров