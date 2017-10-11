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Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 253: Путин — красавчик!
 
 
 
 
27 Обсудить
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Видео Лазер-шоу «Три дебила»
 
Rogue Two
Лучший комментарий
+49

Идет такая дрочка на визуал, а мы уже испорчены визуалом. Нас уже вот этим не удивить. Оригинал этим удивлял, потому что такого раньше никто не видел, но мы такое видим через каждую пятницу, блин" [Лущинский о Blade Runner 2049]

Интересно, на какой планете живет Юрий, если у него через каждую пятницу такой охуенчик
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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