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Assassin’s Creed: Origins — детали грядущих DLC

Разработчики Assassin’s Creed: Origins поведали о дополнительном контенте, который они будут выпускать после релиза игры. Часть DLC получат все владельцы проекта, но основные обновления предсказуемо войдут в состав сезонного пропуска (не думали же вы, что Assassin’s Creed: Origins минует Season Pass?).

Обладатели сезонного пропуска получат пару небольших наборов с уникальным шмотом, вооружением и скакунами, а также два крупных сюжетных дополнения, расширяющих карту игры новыми локациями. Первое — «Незримые» — выйдет уже в январе. Второе — «Проклятье фараонов» — подоспеет в марте.

Что до бесплатного контента Assassin’s Creed: Origins, то там числятся:

  • регулярно пополняемые испытания богов, предлагающие герою окончательно наплевать на историческую достоверность и схлестнуться со сверхъестественными существами («глюки „Анимуса“» — универсальное оправдание);

  • режим «Орда» для гладиаторской арены;

  • ежедневные миссии;

  • фоторежим;

  • экскурсионный тур — специальный режим, позволяющий забыть о геймплее и просто попутешествовать по Древнему Египту.

А ещё авторы уточнили, что лутбоксы в Assassin’s Creed: Origins будут продаваться исключительно за внутриигровую валюту. Любителям микротранзакций придётся отложить свою любовь к азартным играм в сторону и покупать конкретные предметы за конкретные деньги.

 
 
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Видео Assassin’s Creed: Истоки (PC, PlayStation 4, Xbox One)
 12 июняAssassin’s Creed: Origins — трейлер, геймплей и кадры 10 июняAssassin’s Creed: Origins — дата выхода и другие детали 4 октябряAssassin’s Creed: Origins — системные требования и трейлеры
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