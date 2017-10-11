Assassin’s Creed: Origins — детали грядущих DLC

Разработчики Assassin’s Creed: Origins поведали о дополнительном контенте, который они будут выпускать после релиза игры. Часть DLC получат все владельцы проекта, но основные обновления предсказуемо войдут в состав сезонного пропуска (не думали же вы, что Assassin’s Creed: Origins минует Season Pass?).

Обладатели сезонного пропуска получат пару небольших наборов с уникальным шмотом, вооружением и скакунами, а также два крупных сюжетных дополнения, расширяющих карту игры новыми локациями. Первое — «Незримые» — выйдет уже в январе. Второе — «Проклятье фараонов» — подоспеет в марте.

Что до бесплатного контента Assassin’s Creed: Origins, то там числятся:

регулярно пополняемые испытания богов, предлагающие герою окончательно наплевать на историческую достоверность и схлестнуться со сверхъестественными существами («глюки „Анимуса“» — универсальное оправдание);

режим «Орда» для гладиаторской арены;

ежедневные миссии;

фоторежим;

экскурсионный тур — специальный режим, позволяющий забыть о геймплее и просто попутешествовать по Древнему Египту.

А ещё авторы уточнили, что лутбоксы в Assassin’s Creed: Origins будут продаваться исключительно за внутриигровую валюту. Любителям микротранзакций придётся отложить свою любовь к азартным играм в сторону и покупать конкретные предметы за конкретные деньги.