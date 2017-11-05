Monster Hunter: World — о бета-тесте, лутбоксах и скине Элой

Не терпится поиграть в Monster Hunter: World? А PS4 у вас есть? А подписка на PlayStation Plus? Если ответ — «Да», то с 9 по 12 декабря вы получите доступ ко временной демоверсии масштабного экшена от Capcom. Правда, называется демка бета-тестом, но давайте будем честны друг с другом: в первую очередь это рекламная акция, а вовсе попытка улучшить игру до назначенного на 26 января релиза.

И демоверсией плюшки для владельцев PS4 не ограничиваются. Как вы, скорее всего, видели во время конференции Sony на Paris Games Week, Monster Hunter: World на PS4 получит специальный квест, выполнение которого откроет игрокам доступ к уникальному набору шмоток, превращающих любого охотника в Элой из Horizon Zero Dawn (да, одежда может изменить и лицо — что вас удивляет?), а его кошкоподобного напарника — в машину из того же эксклюзива Sony.

Ну и последняя, наименее устаревшая новость из стана Monster Hunter: World. Отвечая на напрашивающийся вопрос «Ну что, вы тоже запихнёте лутбоксы в свою игру?» продюсер франчайза ответил твёрдое и однозначное «Нет». Вы не поверите, но некоторые разработчики хотят, чтобы люди наслаждались тем игровым процессом, в который команда вкладывала силы и душу, а не платили за право этот геймплей промотать.