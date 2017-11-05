 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
     
 
 
 
StarCraft II: Wings of Liberty становится бесплатной Новые игры ноября 2017: Call of Duty: WWII, Need for Speed Payback, Star Wars Battlefront II и другие Рецензия и отзывы на игру Super Mario Odyssey Новости ретро-игр — лучшее за неделю Сериал «Проповедник» получил третий сезон
1
ИГРЫ
 
Первоисточники: www.allgamesdelta.netwww.gamespot.com Прямая ссылка на новость:

Monster Hunter: World — о бета-тесте, лутбоксах и скине Элой

Не терпится поиграть в Monster Hunter: World? А PS4 у вас есть? А подписка на PlayStation Plus? Если ответ — «Да», то с 9 по 12 декабря вы получите доступ ко временной демоверсии масштабного экшена от Capcom. Правда, называется демка бета-тестом, но давайте будем честны друг с другом: в первую очередь это рекламная акция, а вовсе попытка улучшить игру до назначенного на 26 января релиза.

И демоверсией плюшки для владельцев PS4 не ограничиваются. Как вы, скорее всего, видели во время конференции Sony на Paris Games Week, Monster Hunter: World на PS4 получит специальный квест, выполнение которого откроет игрокам доступ к уникальному набору шмоток, превращающих любого охотника в Элой из Horizon Zero Dawn (да, одежда может изменить и лицо — что вас удивляет?), а его кошкоподобного напарника — в машину из того же эксклюзива Sony.

Ну и последняя, наименее устаревшая новость из стана Monster Hunter: World. Отвечая на напрашивающийся вопрос «Ну что, вы тоже запихнёте лутбоксы в свою игру?» продюсер франчайза ответил твёрдое и однозначное «Нет». Вы не поверите, но некоторые разработчики хотят, чтобы люди наслаждались тем игровым процессом, в который команда вкладывала силы и душу, а не платили за право этот геймплей промотать.

 
 
1 Обсудить
Темы
 
Видео Monster Hunter: World (PC, PlayStation 4, Xbox One)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Monster Hunter: World — культовая серия от Capcom пытается захватить мир
 
God Eater 3 — анонс и трейлер

Тоже интересно

 
Кино «Оно» ставит новые рекорды, а Пеннивайза свели с Бабадуком
 
Кино «Тор: Рагнарёк» — тизер-трейлер
 
Кино «Снеговик» — трейлер
 
Кино «На пятьдесят оттенков темнее» — расширенный трейлер фильма
 
Сериалы «Пикник на обочине» — промо-ролик
 
Кино «Реслинг – не реслинг»: Главы 1–2 (с русскими субтитрами)
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика