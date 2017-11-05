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Первоисточник: www.housemarque.com Прямая ссылка на новость:

Авторы Resogun и Nex Machina из студии Housemarque завязывают с аркадами

Печальные времена настали для любителей аркадных шутеров: студия Housemarque, известная такими красивыми и адреналиновыми проектами, как Resogun, Nex Machina и Matterfall, решила завязать с жанром.

Причина проста — игры студии банально не продаются, как следует. удивительного в этом, правда, ничего нет: стоят они недёшево, а большим количеством контента похвастаться не могут. Не следовало, наверное, ориентироваться исключительно на тех геймеров, которым нравится многократно перепроходить уровни в погоне за максимальным количеством очков, по пути отпугивая ту часть публики, которой интересны продолжительные кампании с полноценным сюжетом. Особенно когда конкуренции на рынке предостаточно, пусть даже большинство инди-разработчиков не может похвастаться тем же уровнем отполированности своих творений.

Закрываться студия Housemarque, впрочем, не планирует, но своей следующей разработкой команда попробует подключиться к модной модели «Игр-сервисов» и начать продажи ещё на стадии разработки (ранний доступ в Steam, все дела).

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Темы
 
Resogun (PlayStation 4) Nex Machina (PC, PlayStation 4) MatterFall (PlayStation 4)
 20 июняРецензия и отзывы на игру Nex Machina
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