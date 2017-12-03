Новые сериалы 4–10 декабря

Сезон 2

Hulu

Криминальная комедийная драма рассказывает об изнанке солнечного Лос-Анджелеса — целой индустрии мошенников-предсказателей и контролирующем её криминальном синдикате. Донован играет фокусника-неудачника Чарли Хаверфорда, который вот уже много лет работает на румынского мафиози, присматривая за многочисленными гадалками и ясновидцами. Казалось бы, ничто не предвещало резкого поворота в его устоявшейся жизни, если бы не травма головы. После инцидента Чарли начинают посещать видения, истинность которых находится под вопросом, однако само их появление заставляет главного героя засомневаться во всём, во что он верил раньше.