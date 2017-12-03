Новые сериалы 4–10 декабря

Вторая сериальная неделя декабря ограничится двумя премьерами — исторической драмой о крестоносцах «Падение рыцарей» и криминальной экшен-комедией «Хэппи!» по одноимённому комиксу. Вдобавок в эфир возвращаются многосерийная драма «Корона» и криминальная драмеди «Ясновидец».
Среда, 6 декабря
комедия, криминал
В ролях Кристофер Мелони, Катерина Лефрер, Майкл Мэйз, Аллен Энлоу, Брайс Лоренсо, Лили Мирожник
Создатель Грант Моррисон, Дэрик Робертсон
Чёрная комедия повествует о пьянице Нике Саксе — опустившемся бывшем копе, который умудрился стать наёмным убийцей. После проваленного заказа Ник получает пулю, на хвост ему садятся полиция и гангстеры, а где-то на свободе разгуливает страшный убийца в костюме Санты. Однако по-настоящему жизнь главного героя меняет Хэппи — воображаемый синий летающий единорог с неизменно оптимистическим взглядом на мир.
драма, исторический
В ролях Том Каллен, Патрик Делейни, Саймон Мерреллс, Оливия Росс, Джулиан Овенден, Эд Стоппард
Создатель Дон Хэндфилд, Ричард Рэйнер
Сюжет расскажет о тамплиерах — наиболее востребованном в медиа рыцарском ордене, историю его процветания, а позже преследования и падения, когда 13 марта 1307 года французский король Филипп IV отдал приказ о массовом аресте членов братства, включая Великого магистра Жака де Моле и его окружение. Дальше, как известно, всё было очень печально: пытки, судебные процессы и казни, увенчавшиеся сожжением на костре самого гроссмейстера, якобы проклявшего перед смертью короля и папу Климента V за все их «благие» дела.
драма, комедия, криминал
В ролях Джеффри Донован, КаДи Стрикленд, Энгус Сэмпсон, Сьюзан Миснер, Изабелла Росселлини, Дилан Шмид
Создатель Лесли Боэм
Криминальная комедийная драма рассказывает об изнанке солнечного Лос-Анджелеса — целой индустрии мошенников-предсказателей и контролирующем её криминальном синдикате. Донован играет фокусника-неудачника Чарли Хаверфорда, который вот уже много лет работает на румынского мафиози, присматривая за многочисленными гадалками и ясновидцами. Казалось бы, ничто не предвещало резкого поворота в его устоявшейся жизни, если бы не травма головы. После инцидента Чарли начинают посещать видения, истинность которых находится под вопросом, однако само их появление заставляет главного героя засомневаться во всём, во что он верил раньше.
Четверг, 7 декабря
фантастика, приключения, драма, комедия
В ролях Сет Макфарлейн, Эдрианн Палики, Скотт Граймз, Чад Л. Коулмэн, Марк Джексон, Питер Мэкон
Создатель Сет Макфарлейн
Первый сезон космических приключений завершится двенадцатой серией под названием Mad Idolatry. В начале ноября телеканал FOX продлил сериал на второй сезон.
Пятница, 8 декабря
драма
В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу
Создатель Питер Морган
Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.
Воскресенье, 10 декабря
драма, мистика, исторический, романтический
В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек
Создатель Рональд Д. Мур
Тринадцатый эпизод под заголовком Eye of the Storm станет заключительным для третьего сезона драмы. В прошлом июне сериал получил двухсезонное продление и вернётся с четвёртым сезоном в следующем году.
комедия
В ролях Ник Нолти, Шэд Эдейр, Брайан Барела, Дэвид Манзанарес, Джастин Робертс, Антон Тони
Создатель Джошуа Майкл Штерн
Второй сезон политической комедии завершится сдвоенным эпизодом Not All Who Wander Are Lost / Spark Meet Gasoline. Канал Epix пока не сообщает, как намерен поступить с сериалом дальше.