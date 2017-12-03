 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
 
Новые игры декабря 2017: Xenoblade Chronicles 2, Seven, SpellForce 3, Finding Paradise Ноль кадров в секунду. Выпуск 188: Кадры против EA Ложка дёгтя: Dishonored, часть 2 Рецензия и отзывы на игру Star Wars Battlefront II Объявлены игры 2017 года по версии Golden Joystick Awards
11
СЕРИАЛЫ
 
Прямая ссылка на новость:

Новые сериалы 4–10 декабря

Вторая сериальная неделя декабря ограничится двумя премьерами — исторической драмой о крестоносцах «Падение рыцарей» и криминальной экшен-комедией «Хэппи!» по одноимённому комиксу. Вдобавок в эфир возвращаются многосерийная драма «Корона» и криминальная драмеди «Ясновидец».

Среда, 6 декабря

 
Премьера+
Syfy
Хэппи! Happy!

комедия, криминал

В ролях Кристофер Мелони, Катерина Лефрер, Майкл Мэйз, Аллен Энлоу, Брайс Лоренсо, Лили Мирожник

Создатель Грант Моррисон, Дэрик Робертсон

Чёрная комедия повествует о пьянице Нике Саксе — опустившемся бывшем копе, который умудрился стать наёмным убийцей. После проваленного заказа Ник получает пулю, на хвост ему садятся полиция и гангстеры, а где-то на свободе разгуливает страшный убийца в костюме Санты. Однако по-настоящему жизнь главного героя меняет Хэппи — воображаемый синий летающий единорог с неизменно оптимистическим взглядом на мир.

Видео

 
Премьера+
History
Падение рыцарей Knightfall

драма, исторический

В ролях Том Каллен, Патрик Делейни, Саймон Мерреллс, Оливия Росс, Джулиан Овенден, Эд Стоппард

Создатель Дон Хэндфилд, Ричард Рэйнер

Сюжет расскажет о тамплиерах — наиболее востребованном в медиа рыцарском ордене, историю его процветания, а позже преследования и падения, когда 13 марта 1307 года французский король Филипп IV отдал приказ о массовом аресте членов братства, включая Великого магистра Жака де Моле и его окружение. Дальше, как известно, всё было очень печально: пытки, судебные процессы и казни, увенчавшиеся сожжением на костре самого гроссмейстера, якобы проклявшего перед смертью короля и папу Климента V за все их «благие» дела.

Видео

 
Сезон2
Hulu
Ясновидец Shut Eye

драма, комедия, криминал

В ролях Джеффри Донован, КаДи Стрикленд, Энгус Сэмпсон, Сьюзан Миснер, Изабелла Росселлини, Дилан Шмид

Создатель Лесли Боэм

Криминальная комедийная драма рассказывает об изнанке солнечного Лос-Анджелеса — целой индустрии мошенников-предсказателей и контролирующем её криминальном синдикате. Донован играет фокусника-неудачника Чарли Хаверфорда, который вот уже много лет работает на румынского мафиози, присматривая за многочисленными гадалками и ясновидцами. Казалось бы, ничто не предвещало резкого поворота в его устоявшейся жизни, если бы не травма головы. После инцидента Чарли начинают посещать видения, истинность которых находится под вопросом, однако само их появление заставляет главного героя засомневаться во всём, во что он верил раньше.

Видео

Четверг, 7 декабря

 
Конец сезона1
FOX
Орвилл Orville

фантастика, приключения, драма, комедия

В ролях Сет Макфарлейн, Эдрианн Палики, Скотт Граймз, Чад Л. Коулмэн, Марк Джексон, Питер Мэкон

Создатель Сет Макфарлейн

Первый сезон космических приключений завершится двенадцатой серией под названием Mad Idolatry. В начале ноября телеканал FOX продлил сериал на второй сезон.

Видео

Пятница, 8 декабря

 
Сезон2
Netflix
Корона The Crown

драма

В ролях Клер Фой, Мэтт Смит, Виктория Хэмилтон, Ванесса Кирби, Джон Литгоу, Николас Роу

Создатель Питер Морган

Сериал основан на пьесе Питера Моргана «Аудиенция» (2013) и посвящён закулисью королевского двора в годы правления молодой Елизаветы II. Сюжет повествует о всевозможных личных и политических перипетиях в жизни обитателей Букингемского дворца на фоне мировых событий второй половины XX века.

Видео

Воскресенье, 10 декабря

 
Конец сезона3
Starz
Чужестранка Outlander

драма, мистика, исторический, романтический

В ролях Катрина Балф, Сэм Юэн, Тобиаш Мензес, Гари Льюис, Грэм Мактавиш, Лотта Вербек

Создатель Рональд Д. Мур

Тринадцатый эпизод под заголовком Eye of the Storm станет заключительным для третьего сезона драмы. В прошлом июне сериал получил двухсезонное продление и вернётся с четвёртым сезоном в следующем году.

Видео

 
Конец сезона2
Epix
Грейвз Graves

комедия

В ролях Ник Нолти, Шэд Эдейр, Брайан Барела, Дэвид Манзанарес, Джастин Робертс, Антон Тони

Создатель Джошуа Майкл Штерн

Второй сезон политической комедии завершится сдвоенным эпизодом Not All Who Wander Are Lost / Spark Meet Gasoline. Канал Epix пока не сообщает, как намерен поступить с сериалом дальше.

Видео

11 Обсудить
Темы
 
Превью
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Расширенный трейлер фильма «День независимости: Возрождение»
 
Кино Стивен Кинг хочет, чтобы вторая часть «Тёмной башни» была с рейтингом R
 
Кино Рецензия на фильм «Падение Лондона»
 
Кино Кристофер Маккуорри нашёл место для сбрасывания Тома Круза
 
Кино Нетрадиционный звёздный путь Хикару Сулу
 
Кино Рецензия и отзывы на фильм «Салют-7»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика