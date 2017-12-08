«Берлинская резидентура» остаётся на третий сезон

Не успел закончиться второй сезон «Берлинской резидентуры», как кабельный канал Epix продлил шпионскую драму на третий.

Детище Олена Стейнхауэра повествует о сотруднике ЦРУ Дэниеле Мейере (Ричард Армитидж), прибывшем в Берлин с тайной правительственной миссией — выяснить, кто сливает секретные данные знаменитому разоблачителю Томасу Шоу. Чем дальше заходит расследование, тем больше Дэниел понимает, что ниточки заговора тянутся обратно в Вашингтон.

Пока неясно, вернутся ли в новом сезоне герои Ричарда Дженкинса, Мишель Форбс, Риса Иванса, Лиленда Орсера, Тэмлин Томиты, Эшли Джадд и, конечно, Ричарда Армитиджа, который недавно получил роль мутанта Логана в аудио-постановке Marvel «Росомаха: Долгая ночь».

Как нет и подтверждения тому, что Брэдфорд Уинтерс («Американцы») останется на посту шоураннера. Зато Paramount Television и Anonymous Content («Настоящий детектив») точно продолжат производство проекта. В эфир третий сезон «Берлинской резидентуры» выйдет, скорее всего, в конце 2018-го — начале 2019 года.