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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

«Берлинская резидентура» остаётся на третий сезон

Не успел закончиться второй сезон «Берлинской резидентуры», как кабельный канал Epix продлил шпионскую драму на третий.

Детище Олена Стейнхауэра повествует о сотруднике ЦРУ Дэниеле Мейере (Ричард Армитидж), прибывшем в Берлин с тайной правительственной миссией — выяснить, кто сливает секретные данные знаменитому разоблачителю Томасу Шоу. Чем дальше заходит расследование, тем больше Дэниел понимает, что ниточки заговора тянутся обратно в Вашингтон.

Пока неясно, вернутся ли в новом сезоне герои Ричарда Дженкинса, Мишель Форбс, Риса Иванса, Лиленда Орсера, Тэмлин Томиты, Эшли Джадд и, конечно, Ричарда Армитиджа, который недавно получил роль мутанта Логана в аудио-постановке Marvel «Росомаха: Долгая ночь».

Как нет и подтверждения тому, что Брэдфорд Уинтерс («Американцы») останется на посту шоураннера. Зато Paramount Television и Anonymous Content («Настоящий детектив») точно продолжат производство проекта. В эфир третий сезон «Берлинской резидентуры» выйдет, скорее всего, в конце 2018-го — начале 2019 года.

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Берлинская резидентура
 24 августаEpix продлил сериал «Достать коротышку» на второй сезон
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