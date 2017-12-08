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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Объявлены номинанты на премию WGA Awards 2018

Вслед за цехом телекритиков, намедни анонсировавших список претендентов на собственную награду, Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America) объявила номинантов на ежегодную премию в области телевидения. Имена победителей назовут 11 февраля.

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Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
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Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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