Объявлены номинанты на премию WGA Awards 2018

Вслед за цехом телекритиков, намедни анонсировавших список претендентов на собственную награду, Гильдия сценаристов США (Writers Guild of America) объявила номинантов на ежегодную премию в области телевидения. Имена победителей назовут 11 февраля.
Лучший сценарий драматического сериала:
- «Американцы», FX
- «Лучше звоните Солу», AMC
- «Игра престолов», HBO
- «Очень странные дела», Netflix
- «Рассказ служанки», Hulu
Лучший сценарий комедийного сериала:
- «Умерь свой энтузиазм», HBO
- «Блеск», Netflix
- «Мастер не на все руки», Netflix
- «Кремниевая долина», HBO
- «Вице-президент», HBO
Лучший сценарий нового сериала:
- «Американский вандал», Netflix
- «Двойка», HBO
- «Блеск», Netflix
- «Рассказ служанки», Hulu
- «Озарк», Netflix
Лучший оригинальный телесценарий:
- «Американская история ужасов», FX
- «Вражда», FX
- «Флинт», Lifetime
- «Безбожник», Netflix
- «Охота на Унабомбера», Discovery Channel
Лучшая адаптация крупной формы:
- «Большая маленькая ложь», HBO
- «Фарго», FX
- «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс», HBO
- «Лжец, Великий и Ужасный», HBO
Лучший сценарий эпизода драматического сериала:
- The Book of Nora («Оставленные»), AMC
- Chicanery («Лучше звоните Солу»), AMC
- The Heart Attack is the Best Way («Хорошее поведение»), TNT
- Homecoming («ОА»), Netflix
- Slip («Лучше звоните Солу»), AMC
- The Soviet Decision («Американцы»), FX
Лучший сценарий эпизода комедийного сериала:
- The Burglary («Грейс и Фрэнки»), Netflix
- Intervention («Шоу Кармайкла»), NBC
- Judge («Вице-президент»), HBO
- Rosario’s Quinceanera («Уилл и Грейс»), NBC
- The Verdict («Методом проб и ошибок»), NBC