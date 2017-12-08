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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Джонатан Такер получил роль в криминальной драме «Город на холме»

Актёрский состав пилотного эпизода криминальной драмы Бена Аффлека и Мэтта Деймона «Город на холме» заполучил в свои ряды Джонатана Такера («Королевство», «Американские боги»). Проект курирует кабельный канал Showtime.

События разворачиваются в Бостоне начала 90-х, наводнённом преступниками всех мастей и покрывающими их чиновниками. Но в борьбу с повальной продажностью и расизмом вступает темнокожий окружной прокурор из Бруклина Декурси Уорд (Элдис Ходж). Он заключает сомнительный союз с продажным, но уважаемым ветераном ФБР Джеки Роудсом (Кевин Бэйкон), чтобы покончить с бандой налётчиков на инкассаторов. Их смелая инициатива способна полностью изменить систему уголовного правосудия в Бостоне.

Такер сыграет Фрэнки Райана — старшего брата Джимми Райана (Марк О’Брайен), на первый взгляд обычного бостонского работягу и примерного семьянина. На самом деле Фрэнки возглавляет банду, которая занимается ограблением инкассаторских машин.

Пилот режиссирует Майкл Куэста («Родина», «Наёмник») по сценарию Чака Маклина. Дэймон и Аффлек выступают исполнительными продюсерами наравне с Дженнифер Тодд («Джейсон Борн») и Джеймсом Мэнголдом («Логан: Росомаха»). Производство контролируют Pearl Street Films и IMG.

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Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
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