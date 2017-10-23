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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Showtime оформил сериалу «Рэй Донован» шестой сезон

Кабельный канал Showtime продлил один их своих многосерийных флагманов — сериал «Рэй Донован» получил шестой сезон. Криминальная драма вернётся на телеэкраны в следующем году.

Остросюжетная история о профессиональной и личной жизни фиксера Рэя Донована — специалиста по решению проблем богатых и знаменитых всеми доступными средствами, включая противозаконные, претерпит смену локаций. В шестом сезоне оглушённый болью недавней утраты главный герой в исполнении Лива Шрайбера переберётся из родного Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы попытаться начать жизнь заново.

Шоураннер Дэвид Холландер поясняет:

В творческом плане для нашего сериала Нью-Йорк просто подарок. Мода, медиа, финансы, театр, культура — всё это олицетворяет новые вызовы для Рэя и новые возможности для нас, сценаристов. Рэй уехал в Лос-Анджелес, чтобы построить жизнь для себя и своей семьи, но теперь там никого не осталось. Его карьерные планы изменились, и он в поисках места, где смог бы перестроить свою жизнь. Рэй думает, что перебирается в Нью-Йорк помочь дочери, но вскоре понимает: на самом деле он оказался там, чтобы помочь самому себе.

Съёмки 12-серийного продолжения криминальной драмы за авторством Энн Бидерман («Саутленд») стартуют в начале следующего года. Последний эпизод пятого сезона выйдет в эфир кабельного канала 29 октября.

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Рэй Донован
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