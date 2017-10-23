Эрин Фостер и Элизабет Мэривезер по-новому взглянут на проблему отцов и детей

Телеканал FOX одобрил съёмки пилотного эпизода комедии «Проблемы с папочкой» (Daddy Issues) от актрисы и сценаристки Эрин Фостер («Одинокие сердца») и создателя «Новенькой» Элизабет Мэривезер.

Действие разворачивается вокруг взаимоотношений гуляки-отца и его взрослых дочерей: перманентно одинокой Энди, ставшей его «вторым пилотом», и замужней Джейн — ходячим совершенством, получающей удовольствие от неудач сестры. Их жизни переворачиваются с ног на голову, когда неугомонный папаша начинает встречаться с годящейся ему в дочери лучшей подругой Энди из колледжа.

Фостер напишет сценарий. Также она значится исполнительным продюсером проекта наряду с Мэривезер, Оли Обстом («Мик», «Призраки») и Джошем Либерманом («Американский вандал»). Производственный процесс на контроле у 3 Arts и 20th Century Fox TV.