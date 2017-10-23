«Банановая рыба» — анонс экранизации культовой сёдзё-манги

Студия MAPPA и Fuji TV объявили о запуске в производство телевизионной экранизации классического (оригинальная манга выходила в период с 1985 по 1994 год) криминального сёдзё Акеми Ёщиды «Банановая рыба» (Banana Fish). Сериал намечен к выходу в блоке noitaminA в следующем году, к сорокалетию дебюта Ёщиды в качестве автора манги.

Порочный город Нью-Йорк, 1980-е… Природа сделала Эша Линкса красавчиком, воспитание — хладнокровным и безжалостным убийцей. Сбежавший из дома подросток, он вскоре стал наследником, палачом и мальчиком для сексуальных утех у «Папочки» Дино Гользине, корсиканского мафиозного босса с Восточного побережья. Однако к семнадцати годам Эш взбунтовался, послал к чёрту всю власть и богатства вырастившего и растлившего его криминального авторитета и стал жить по собственному кодексу чести вместе с маленькой, но верной группировкой уличных бандитов. Но вот только «Папочка» не хочет оставлять его в покое — особенно, когда в его ненасытные руки попал опасный секрет, некогда ставший причиной безумия старшего брата Эша, служившего во Вьетнаме. В то же время в Нью-Йорк прибывает молодой японский фотограф Эйдзи Окамура, который становится невольным сообщником Эша и попадает вместе с ним в кровавый водоворот гордыни, жадности, похоти и гнева, ключом к которому является странное словосочетание «Банановая рыба».