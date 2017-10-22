Новости сериалов — лучшее за неделю

«Каратель» — трейлер с датой выхода — криминальный боевик от Marvel и Netflix наконец-то получил дату выхода.
В кроссовере Arrowverse супергерои будут воевать со своими двойниками-нацистами — битва развернётся на свадьбе Барри и Айрис.
«Алиенист» — дата выхода и свежий трейлер — детективный триллер стартует в январе.
Марк Риссман пополнил актёрский состав восьмого сезона «Игры престолов» — предполагается, что он сыграет главаря «Золотых Мечей».
«Жан-Клод Ван Джонсон» — трейлер с датой выхода — первый сезон пародийного боевика выйдет в декабре.
Сериал «Спасение» получил второй сезон — космическая клюква пришлась по душе CBS.
The CW снимет сериал про школу экстрасенсов — в основу драмы ляжет ещё не опубликованная книга.
Сериал о Нэнси Дрю ушёл на переработку к NBC — в новой версии экранизации главную героиню и её подруг основательно состарят.
Стив Бушеми заменил Оуэна Уилсона в комедии «Чудотворцы» — компанию ему составит Дэниел Рэдклифф.
CBS готовит ребут «Частного детектива Магнума» — обещают осовремененную версию классического процедурала.