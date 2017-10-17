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Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

The CW снимет сериал про школу экстрасенсов

Телеканал The CW запустил в разработку сериал «Школа экстрасенсов» по будущей книжной трилогии за авторством Кей Си Арчер. Первый роман серии увидит свет только в апреле.

Синопсис отвечает всем запросам медийной конъюнктуры. В центре истории — молодая женщина, выяснившая, что обладает даром ясновидения. Её вербуют для участия в сверхсекретной правительственной программе, где она вместе с другими одарёнными должна будет отточить свои умения. Открывшийся дар позволит героине поучаствовать в раскрытии заговора против экстрасенсов, который неким образом связан с таинственным убийством её родителей, произошедшим двадцать лет назад.

Сценарием займётся Пол Скиарротта («Девственница Джейн»); он же выступит исполнительным продюсером будущего сериала наряду с Дэном Джинксом и Джейсоном Эгенбергом. Производством заведует CBS TV Studios.

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