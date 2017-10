Стив Бушеми заменил Оуэна Уилсона в комедии «Чудотворцы»

В мае кабельный канал TBS запустил в разработку многосерийную антологию «Чудотворцы». Ведущие партии в первом сезоне должны были исполнить Дэниел Рэдклифф и Оуэн Уилсон. Однако в августе Уилсон выбыл из проекта, поэтому старт съёмок отложили и принялись искать замену. И вот теперь вакантное место занял Стив Бушеми («Клан Сопрано», «Подпольная империя»).

Первый семисерийный сезон антологии представляет собой «райскую» производственную комедию, основанную на книге Саймона Рича What in God’s Name. Рэдклифф сыграет Крэйга — ангела низшего звена, ответственного за получение и доставку по адресу всех молитв. Бушеми сыграет начальника Крэйга — Бога собственной персоной, куда больше зацикленного на своих любимых хобби, чем на трудовой рутине. Дабы предотвратить уничтожение Земли, ответственному, но крайне стеснённому в ресурсах Крэйгу придётся совершить самое настоящее чудо.

Сценарий написал автор литературного первоисточника Саймон Рич («Мужчина ищет женщину»), он же занял пост шоураннера проекта. Исполнительным продюсером сериала числится Лорн Майклз («Студия 30»). Производственный процесс курируют Broadway Video и Studio T.