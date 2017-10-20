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«Рубеж» — трейлер и дата выхода

Фантастико-приключенческая драма «Рубеж» обзавелась первым трейлером и датой премьеры. На отечественные киноэкраны фильм выходит 22 февраля.

Кинокартина, раньше называвшаяся «Невский пятачок», рассказывает о молодом бизнесмене Михаиле, получившем от жизни всё, кроме настоящей любви. Но когда главный герой наконец встречает женщину своей мечты, всё меняется — в его жизнь невероятным образом вторгаются события из героического прошлого нашей родины. Чтобы остаться в настоящем и стать достойным великого чувства, Михаил должен принять правила игры и выдержать все выпавшие на его долю испытания.

В ролях: Павел Прилучный, Стас Дужников, Виктор Добронравов, Кристина Бродская, Семён Трескунов, Игорь Скляр, Екатерина Васильева, Елена Лядова, Зара, Александр Коршунов и другие.

Срежиссировал фильм Дмитрий Тюрин по сценарию Александра Шевцова («Мы из будущего»). Одним из продюсеров выступает Джаник Файзиев («Адмиралъ», «Каникулы строгого режима»).

 
 
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