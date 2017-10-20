Три новых персонажа в новом «Хеллбое»

Увлекательные новости кастинга в новом «Хеллбое»: в актёрский ансамбль приняли Софи Оконедо, Алистера Петри и Брайана Глисона. И есть даже описание их персонажей: Оконедо изобразит леди Хаттон — предсказательницу из «Клуба Озирис» (старинного английского клуба, где разгадывают древние сверхъестественные тайны), Петри сыграет члена клуба лорда Адама Гларена, а Глисон получил партию волшебника Мерлина.

Дэвид Харбор (Хеллбой), Иэн Макшейн (профессор Брум), Саша Лейн (Элис Монэхэн), Пенелопа Митчелл (ведьма Ганейда), Дэниел Дэ Ким (майор Бен Дэймио) и Милла Йовович (главная злодейка Кровавая Королева) исполнят ведущие роли.

Сюжет повествует о том, как титульный герой противостоит средневековой волшебнице, которая, конечно же, хочет уничтожить человечество.

Кино с рейтингом R и скромным бюджетом режиссирует Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов») по сценарию Эндрю Косби («Два ствола», «Эврика»), Кристофера Голдена и Майка Миньолы.

Премьера намечена на 11 января 2019 года.