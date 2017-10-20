 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Star Wars Battlefront II — трейлер сюжетной кампании Activision запатентовала систему продвижения микротранзакций через матчмейкинг Рецензия и отзывы на игру Cuphead Рецензия и отзывы на игру Marvel vs. Capcom: Infinite Подкаст на колёсах. «Бегущий по лезвию 2049»
10
КИНО
 
Первоисточник: deadline.com Прямая ссылка на новость:

Три новых персонажа в новом «Хеллбое»

Увлекательные новости кастинга в новом «Хеллбое»: в актёрский ансамбль приняли Софи Оконедо, Алистера Петри и Брайана Глисона. И есть даже описание их персонажей: Оконедо изобразит леди Хаттон — предсказательницу из «Клуба Озирис» (старинного английского клуба, где разгадывают древние сверхъестественные тайны), Петри сыграет члена клуба лорда Адама Гларена, а Глисон получил партию волшебника Мерлина.

Дэвид Харбор (Хеллбой), Иэн Макшейн (профессор Брум), Саша Лейн (Элис Монэхэн), Пенелопа Митчелл (ведьма Ганейда), Дэниел Дэ Ким (майор Бен Дэймио) и Милла Йовович (главная злодейка Кровавая Королева) исполнят ведущие роли.

Сюжет повествует о том, как титульный герой противостоит средневековой волшебнице, которая, конечно же, хочет уничтожить человечество.

Кино с рейтингом R и скромным бюджетом режиссирует Нил Маршалл («Спуск», «Игра престолов») по сценарию Эндрю Косби («Два ствола», «Эврика»), Кристофера Голдена и Майка Миньолы.

Премьера намечена на 11 января 2019 года.

10 Обсудить
Темы
 
Хеллбой: Возрождение кровавой королевы
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Похожие материалы

 
Унесённые политкорректностью: Эд Скрейн и голливудская классика
 
«Хеллбой» будет перезапущен с новыми режиссёром и актёром и с рейтингом R
 
Первый кадр с Дэвидом Харбором в образе Хеллбоя

Тоже интересно

 
Аниме ЕВА-181: Маленький мужик с большой структурой
 
Расширенный телеролик фильма «007: Спектр»
 
Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 132 — Вопросы и ответы (видеоверсия)
 
Игры Летом выйдет HD-переиздание StarCraft
 
Аниме Лучшее аниме лета 2016 года
 
Вэл Килмер в Топе Два
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика