Лазер-шоу «Три дебила». Выпуск 254: Самый умный человек на Земле

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Содержание
|00:00:20 —
|Про Telegram и ФСБ
|00:03:46 —
|Благодарим наших спонсоров
|00:04:43 —
|Секс-скандал вокруг Харви Вайнштейна
|00:13:38 —
|Трейлеры: «Звёздные войны: Последние джедаи», «Люди Икс: Новые мутанты», «Чёрная Пантера»
|00:31:14 —
|Люк Бессон анонсировал свой новый фильм
|00:32:42 —
|Майкл Фассбендер о проблемах «Кредо убийцы»
|00:35:02 —
|«Крид 2» в руках Сильвестра Сталлоне
|00:40:38 —
|Необъяснимый феномен от режиссёра «Могучих рейнджеров»
|00:42:11 —
|Студия Disney отказалась от новой интерпретации сказки про Джека и бобовый стебель
|00:45:02 —
|Sony Pictures экранизирует настольную игру
|00:46:56 —
|Галь Гадот сыграет в фильме Ruin
|00:51:12 —
|Бен Аффлек и Мэтт Дэймон спродюсируют фильм про бостонскую полицию
|00:52:10 —
|«Битлджус 2» обзавёлся новым сценаристом
|00:54:43 —
|«Гамбит» на День святого Валентина
|00:55:49 —
|Срачик между отечественным прокатчиком и кинотеатрами
|01:06:01 —
|Слухи про Marvel
|01:08:38 —
|Отвечаем на вопросы читателей
|01:19:43 —
|Режиссёр Юрий Быков уходит из кино
|01:23:38 —
|Продолжение эпопеи со «Старконом» и Игорем Пылаевым
|01:31:33 —
|Uber и «Яндекс.Такси» испортились
|01:39:21 —
|«Сделано в Америке» (обсуждение со спойлерами)
|01:49:29 —
|«Салют-7» (обсуждение без спойлеров)
|01:53:34 —
|«Салют-7» (обсуждение со спойлерами)
|02:02:04 —
|Благодарим наших спонсоров
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