Телевизионный канал CBS продлил на второй сезон сериал «Спасение» — клюквенный космический триллер вернётся в эфир будущим летом. Телеруководство посчитало, что проект продемонстрировал неплохие рейтинговые показатели для летнего межсезонья. Средняя численность общей аудитории в премьерный вечер составила 3,5 млн зрителей при показателе 0,5 в демографической категории «18–49 лет».

Пресс-секретарь Пентагона Грейс Дэрроу участвует в сверхсекретной правительственной миссии по спасению человечества. Грейс — одна из немногих в мире, кто посвящён в тайну грядущего апокалипсиса: аспирант Массачусетского технологического института Лиам и технический гений Дариус выясняют, что через полгода в Землю врежется астероид, который уничтожит всё живое на планете.

В 13-серийном втором сезоне «Спасения» к своим ролям вернутся Сантьяго Кабрера, Дженницер Финниган, Чарли Роу, Жаклин Байерс, Рэйчел Дранс и Йен Энтони Дэйл.

Шоураннерами и основными сценаристами сериала являются Элизабет Крюгер («Булл») и Крэйг Шапиро («За пределами»). В исполнительных продюсерах значатся Алекс Куртцман («Области тьмы»), Хизер Кэдин, Питер М. Ленков («24 часа») и Стюарт Гиллард. Производство курируют Secret Hideout и CBS Television Studios.