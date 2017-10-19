«Тяжёлый божественный юнит Пандора» — анонс

Режиссёр Щёдзи Кавамори и студия Satelight раскрыли подробности нового ранее безымянного телевизионного сериала, находящегося в разработке с 2016 года. Называться он будет «Тяжёлый божественный юнит Пандора» (Jūshinki Pandora), выходить в весеннем сезоне и включать в себя 26 эпизодов (если за все эти годы ничего не поменялось в расписании). Ну и ещё в нём не будут петь, как в предыдущих работах Кавамори, — «Макроссе» и «AKB0048».
В 2031 году произошёл инцидент, получивший название «Кризис Шэнлона», в эпицентре которого оказался главный герой — талантливый учёный Леон Лау. Созданный в качестве альтернативного энергетического источника нового поколения Квантовый реактор взорвался, выпустив на волю энергию неизвестного вида. В результате всего за день окружающая среда на всей планете претерпела чудовищные изменения, а с живыми существами (за исключением людей) и даже машинами произошли уникальные эволюционные изменения. Появившиеся сущности получили название Б.Р.У.И. (Биологическая Революция Ускоренного Интеллекта). Из-за них человечество оказалось на грани вымирания, однако чтобы противостоять Б.Р.У.И. люди стали использовать специальных мехов под названием М.О.Э.Т. (Многоцелевой Органический Эволюционировавший Транспорт).
Семь лет спустя, в 2038 году, Леон живёт в глуши за пределами «абсолютного города-крепости» Нео Шэнлон вместе с Хлоей Лау, девочкой, с которой заключил «семейный пакт», и продолжает исследовать новые способы противостояния Б.Р.У.И. Неуклюжий учёный и вечно занятая девочка живут, пытаясь забыть о прошлом, однако угроза постепенно приближается к ним.
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Авторы
|Главный режиссёр, автор концепта, дизайнер мехов
|Щёдзи Кавамори
|«Макросс Плюс», «Акварион»
|Режиссёр
|Хидеказу Сато
|«Басквош», «Нобунага-дурак»
|Сценарист
|Тощизо Немото
|«Лог горизонта», «Пёс и ножницы»
|Дизайнер персонажей
|Риса Эбата
|«Макросс Фронтир», «AKB0048»
|Студия
|Satelight
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Сэйю
|Леон Лау
|Томоаки Маэно
|Наоцугу в «Логе Горизонта», Дзюичи Фукутоми в «Слабаке педальном»
|Центральная фигура Кризиса Шэнлона — талантливый, но ныне изгнанный учёный. После инцидента живёт в дикой глуши недалеко от Нео Шэнлона вместе с Хлоей.
|Хлоя Лау
|Нао Тояма
|Рин Сузуноки в «Бакуоне», Лурия в «Фантазии Гранблю»
|«Младшая сестрёнка» Леона, которая в действительности не связана с ним родством, но во всём поддерживает и считает за старшего брата. После изгнания Леона из Нео Шэнлона живёт вместе с ним в глуши.