«Тяжёлый божественный юнит Пандора» — анонс

Режиссёр Щёдзи Кавамори и студия Satelight раскрыли подробности нового ранее безымянного телевизионного сериала, находящегося в разработке с 2016 года. Называться он будет «Тяжёлый божественный юнит Пандора» (Jūshinki Pandora), выходить в весеннем сезоне и включать в себя 26 эпизодов (если за все эти годы ничего не поменялось в расписании). Ну и ещё в нём не будут петь, как в предыдущих работах Кавамори, — «Макроссе» и «AKB0048».

В 2031 году произошёл инцидент, получивший название «Кризис Шэнлона», в эпицентре которого оказался главный герой — талантливый учёный Леон Лау. Созданный в качестве альтернативного энергетического источника нового поколения Квантовый реактор взорвался, выпустив на волю энергию неизвестного вида. В результате всего за день окружающая среда на всей планете претерпела чудовищные изменения, а с живыми существами (за исключением людей) и даже машинами произошли уникальные эволюционные изменения. Появившиеся сущности получили название Б.Р.У.И. (Биологическая Революция Ускоренного Интеллекта). Из-за них человечество оказалось на грани вымирания, однако чтобы противостоять Б.Р.У.И. люди стали использовать специальных мехов под названием М.О.Э.Т. (Многоцелевой Органический Эволюционировавший Транспорт).

Семь лет спустя, в 2038 году, Леон живёт в глуши за пределами «абсолютного города-крепости» Нео Шэнлон вместе с Хлоей Лау, девочкой, с которой заключил «семейный пакт», и продолжает исследовать новые способы противостояния Б.Р.У.И. Неуклюжий учёный и вечно занятая девочка живут, пытаясь забыть о прошлом, однако угроза постепенно приближается к ним.