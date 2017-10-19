 
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум
 
 
Поиск
 
 
Вход на сайт
Вход
 
Похоже, мы не сошлись характерамиВаш аккаунт заблокирован
Хорошая попытка, но нетНеправильные логин или пароль
Что-то пошло не такПопробуйте повторить запрос
Хорошая попытка, но нетНет такого пользователя
 
 
 
   
 
 
Лучшее аниме лета 2017 — голосование Публика против лутбоксов Мортен Тильдум снимет телеэкранизацию «Чёрного викинга» Рецензия и отзывы на игру Senran Kagura: Peach Beach Splash «Бэтмен Ниндзя» от сценариста «Гуррен-Лаганна»
АНИМЕ
 
Первоисточник: www.animenewsnetwork.cc Прямая ссылка на новость:

«Тяжёлый божественный юнит Пандора» — анонс
Промо-арт аниме «Тяжёлый божественный юнит Пандора»

Режиссёр Щёдзи Кавамори и студия Satelight раскрыли подробности нового ранее безымянного телевизионного сериала, находящегося в разработке с 2016 года. Называться он будет «Тяжёлый божественный юнит Пандора» (Jūshinki Pandora), выходить в весеннем сезоне и включать в себя 26 эпизодов (если за все эти годы ничего не поменялось в расписании). Ну и ещё в нём не будут петь, как в предыдущих работах Кавамори, — «Макроссе» и «AKB0048».

В 2031 году произошёл инцидент, получивший название «Кризис Шэнлона», в эпицентре которого оказался главный герой — талантливый учёный Леон Лау. Созданный в качестве альтернативного энергетического источника нового поколения Квантовый реактор взорвался, выпустив на волю энергию неизвестного вида. В результате всего за день окружающая среда на всей планете претерпела чудовищные изменения, а с живыми существами (за исключением людей) и даже машинами произошли уникальные эволюционные изменения. Появившиеся сущности получили название Б.Р.У.И. (Биологическая Революция Ускоренного Интеллекта). Из-за них человечество оказалось на грани вымирания, однако чтобы противостоять Б.Р.У.И. люди стали использовать специальных мехов под названием М.О.Э.Т. (Многоцелевой Органический Эволюционировавший Транспорт).

Семь лет спустя, в 2038 году, Леон живёт в глуши за пределами «абсолютного города-крепости» Нео Шэнлон вместе с Хлоей Лау, девочкой, с которой заключил «семейный пакт», и продолжает исследовать новые способы противостояния Б.Р.У.И. Неуклюжий учёный и вечно занятая девочка живут, пытаясь забыть о прошлом, однако угроза постепенно приближается к ним.

Авторы
Главный режиссёр, автор концепта, дизайнер мехов Щёдзи Кавамори «Макросс Плюс», «Акварион»
Режиссёр Хидеказу Сато «Басквош», «Нобунага-дурак»
Сценарист Тощизо Немото «Лог горизонта», «Пёс и ножницы»
Дизайнер персонажей Риса Эбата «Макросс Фронтир», «AKB0048»
Студия Satelight

Сэйю
Леон Лау Томоаки Маэно Наоцугу в «Логе Горизонта», Дзюичи Фукутоми в «Слабаке педальном»
Центральная фигура Кризиса Шэнлона — талантливый, но ныне изгнанный учёный. После инцидента живёт в дикой глуши недалеко от Нео Шэнлона вместе с Хлоей.
Хлоя Лау Нао Тояма Рин Сузуноки в «Бакуоне», Лурия в «Фантазии Гранблю»
«Младшая сестрёнка» Леона, которая в действительности не связана с ним родством, но во всём поддерживает и считает за старшего брата. После изгнания Леона из Нео Шэнлона живёт вместе с ним в глуши.
 
 
+ Обсудить
Темы
 
Видео Тяжёлый божественный юнит Пандора (Jūshinki Pandora)
Авторизируйтесь, чтобы оставлять комментарии:

Тоже интересно

 
Кино Два новых кадра из фильма «Кредо убийцы»
 
Кино «Трансформеры-5» в 2017
 
Кино «Иностранец» — трейлер
 
ЕВА-178: Отчаяние после оргии
 
Кино Бокс-офис США за 6–8 мая: «Первый мститель: Противостояние» собрал $ 675 млн
 
Кино Зендая может оказаться Мэри Джейн Уотсон в «Человеке-пауке: Возвращении домой»
 
Меню
Кино
Новости Все фильмы Рецензии Обсуждение Трейлеры Подкасты Календарь премьер Новое кино недели Сборы фильмов в США Сборы фильмов в России Международные сборы фильмов Упрощённые сценарии
Сериалы
Новости Все сериалы Рецензии Обсуждение Эпизодники Трейлеры Подкасты Новые сериалы недели Рейтинги
Игры
Новости Все игры Рецензии Трейлеры Подкасты Новые игры месяца Лучшие игры
Аниме
Новости Всё аниме Рецензии Эпизодники Трейлеры Подкасты Новое аниме сезона Продажи аниме Лучшее аниме
Подкасты
Вопросы для подкастов Текстовые версии Мы на «Патреоне» Лазер-шоу «Три дебила» Телеовощи Ноль кадров в секунду Еженедельные вопли об аниме Подкаст на колёсах Обзор за 100 секунд Кино Сериалы Игры Аниме
Материалы
Вся правда о... Слово знатокам Новости русского кино Превью Топы Книга лучше! Ненависть Косплей
Форум

Новые комментарии

ВКонтакте.Кино ВКонтакте.Игры ВКонтакте.Аниме YouTube
Виджет Яндекса

Все новости

О кино

О сериалах

Об играх

Об аниме

Наши друзья
Критиканство КиноПередовая AMV News Наруто Гранд
© 2002–2017 КГ

Всеяредакция

Размещение рекламы

Книга жалоб и предложений

Мнение Всеяредакции

Раз уж вы досюда докрутили:

RSS
Яндекс.Метрика