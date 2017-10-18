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Первоисточник: tvline.com Прямая ссылка на новость:

Марк Риссман пополнил актёрский состав восьмого сезона «Игры престолов»

Финальный сезон фэнтезийного эпика «Игра престолов», съёмки которого, по слухам, вот-вот должны начаться, укомплектовывает свой актёрский состав. По информации театрального агентства Hatch Talent, в сериал записался Марк Риссман («Последнее королевство», «В пустыне смерти»).

Шестисерийная заключительная телеглава поставит точку в длительной кровавой борьбе за трон семи королевств Вестероса и расскажет, чем закончится война с ледяными мертвецами. Предполагается, что Риссман сыграет Гарри Стрикленда — персонажа, знакомого читателям литературного первоисточника. В книгах серии «Песнь Льда и Пламени» Дж. Р. Р. Мартина парень по прозвищу Бездомный Гарри является генералом-капитаном прославленного наёмного отряда Golden Company. В разных переводах отряд называют «Золотыми Мечами», «Золотым Братством», «Золотой Ротой» или «Золотой Компанией».

Кабельный канал HBO пока воздерживается от официальных комментариев.

Дата возвращения сериала в эфир ещё долго будет предметом догадок. Многое до сих пор указывает на то, что шестисерийный восьмой сезон не стартует раньше 2019 года.

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