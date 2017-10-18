Facebook готовит ремейк норвежского сериала «Стыд»

В августе стартовал потоковый сервис «Фейсбука» под названием Facebook Watch, и социальная сеть спешит наполнить его собственным оригинальным контентом. Одним из первых проектов станет американский ремейк норвежского подросткового сериала «Стыд» (Skam).

Оригинальная драма 2015 года рассказывает о жизни пяти подруг-старшеклассниц, их обычных подростковых повседневных делах и проблемах. Англоязычная версия будет придерживаться тех же тем: любовь и дружба, популярность и травля, секс, наркотики, алкоголь и любимая тема школьных фильмов и сериалов — выпускной.

Неудивительно, что «Фейсбук» заинтересовался этим проектом: социальные сети играют большую роль в жизни персонажей, для многих даже были созданы настоящие аккаунты на Facebook, YouTube и в Instagram, а их огромное влияние на героинь является одной из центральных тем сериала.

Создательница норвежской версии Юлие Андем станет шоураннером ремейка. Производством займётся продюсерская компания Саймона Фуллера XIX Entertainment.